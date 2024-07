Volta às aulas: Aumenta a procura por materiais escolares

Mochilas, estojos, cadernos e canetas estão entre os 4 principais itens mais buscados pelos clientes durante o período de volta às aulas. Com a chegada deste período, a busca pelos materiais necessários para garantir um bom ano letivo só não é maior do que a procura por descontos e promoções.

Um dos locais mais completos para renovar os materiais que serão utilizados até o final do ano escolar é a Brazz Brazz. A loja é uma das mais tradicionais do segmento e se tornou a principal referência estadual em novidades e opções disponibilizadas aos consumidores mais exigentes. Além de contar com uma equipe de atendimento experiente, a loja está com promoções especiais para facilitar a compra dos itens essenciais.

“Para atender a essa demanda a Brazz Brazz lançou uma mega promoção com 10% de desconto em diversos produtos. Uma oportunidade imperdível para quem deseja economizar na compra dos materiais escolares”, afirma Raquel Lima, representante Brazz Brazz.

Além dos materiais escolares, o comércio também disponibiliza diversos produtos, como utilidades, ferramentas, produtos de higiene pessoal e muito mais, tornando a Brazz Brazz uma opção completa para as compras do dia a dia. “O diferencial da Brazz Brazz em relação à concorrência vai além do período de volta às aulas. A loja se destaca por oferecer uma ampla variedade de produtos, garantindo que os clientes encontrem tudo o que precisam em um só lugar”, destaca Raquel.

Presente em diferentes localidades, a Brazz Brazz tem lojas em 6 endereços na grande Belém. Os interessados podem encontrar os produtos que precisarem nas unidades da Alcindo Cacela, Ananindeua, Castanheira, Cidade Nova, Comércio e Pedro Álvares Cabral. Para mais informações sobre os produtos e promoções da Brazz Brazz, entre em contato pelo número (91) 99241-9325.