Você sabia que jovens também podem ter Parkinson? Conheça os primeiros sintomas

A doença de Parkinson trata-se de um problema neurológico que prejudica os movimentos, causando tremores, rigidez muscular, desequilíbrio e até mesmo alterações na fala e na escrita. Geralmente, esse problema afeta pessoas na faixa etária de 40 a 50 anos, porém também pode acometer os jovens de 20 anos.

De acordo com o neurocirurgião João Paulo Oliveira Costa, que atua no Hospital Adventista de Belém, ainda não existe cura para essa doença e estima-se que entre 10% e 15% dos pacientes diagnosticados com Parkinson tenham menos de 50 anos e cerca de 2% tenham menos de 40 anos.

“Consideramos a doença iniciada na casa dos 20 e 30 anos como Parkinson de início Jovem e, na casa dos 40 e 50 anos, Parkinson de início precoce”, revela o especialista.

VEJA MAIS

Sintomas

Tremor nas mãos é o sintoma mais associado ao Parkinson, porém não é o principal nos casos precoces, onde as pessoas apresentam principalmente lentidão ao realizarem movimentos. Outros sintomas também são comuns como instabilidade postural, movimentos involuntários, além de depressão e ansiedade.

Nos jovens, a causa do Parkinson tem origem genética e ainda é considerada uma condição rara, conforme destaca o neurocirurgião João Paulo Oliveira.

“A evolução de Parkinson em jovens costuma ser lenta e o diagnóstico inicial negligenciado. Com a evolução do conhecimento da doença, conseguimos diagnosticar a condição mais precocemente e iniciar logo o tratamento”, afirma.

O diagnóstico da doença é clínico, realizado por um neurologista, porém exames complementares são necessários para excluir condições que dão sintomas de parkinsonismo, bem como identificar sinais radiológicos que sugiram a doença.

Tratamento

Apesar de ser uma doença neurodegenerativa, atualmente a medicina dispõe de um arsenal terapêutico que garante qualidade de vida e muitas vezes a manutenção das funções organizacionais, laborais e pessoais do paciente.

A medicação mais recomendada para o tratamento da doença de Parkinson é a levodopa, que age como precursora imediata da dopamina no sistema nervoso. Já uma opção cirúrgica é a estipulação cerebral profunda para alguns casos selecionados.

As formas comprovadas de prevenir a doença ainda são desconhecidas, porém a prevenção de doenças degenerativas inclui um estilo de vida e envelhecimento mais saudável com os seguintes hábitos:

- Realizar atividade física regularmente;

- Manter um peso adequado;

- Ter uma alimentação balanceada;

- Ter boas noites de sono, descansando pelo menos oito horas;

- Evitar o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas.

No Hospital Adventista de Belém, especialistas de diversas áreas realizam o acompanhamento e tratamento dos pacientes que possuem Parkinson. Para agendar consultas e exames, entre em contato por meio dos números: (91) 3084-7533 ou (91) 3194-1133. Clique aqui e saiba mais.