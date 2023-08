Vicente Noronha Filho: Direito Humanizado na Era Digital

O combate a injustiças e a diminuição das desigualdades estão no cerne do papel atribuído ao profissional do Direito. Mas em um cenário de mudanças tecnológicas e com dinâmicas que aproximam diferentes grupos sociais, o advogado adquire novas funções. Para Vicente Noronha Filho, vice-reitor do Centro Universitário Fibra, onde também coordena o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), entender o atual desafio que envolve a inteligência artificial (IA) é primordial no tratamento correto das novas ferramentas.

“É importante que a chegada dessas inovações e avanços acenda um alerta para evitar a desumanização e dessensibilização na feitura, interpretação e aplicação do Direito com a utilização crescente da inteligência artificial, apesar de seu inegável incremento da produtividade e eficiência jurídicas. Se torna indispensável compreender o estado atual imposto pelas tecnologias em paralelo ao tratamento humano para a utilização do Direito como meio pacificador”, assegura.

Com mais de 14 anos de atuação profissional, Vicente Noronha Filho é especialista em Direito Civil Patrimonial e Responsabilidade Civil. Ele acredita que a constante capacitação do jurista é fundamental para o desenvolvimento profissional.

“Os principais reveses com a adoção crescente da inteligência artificial no mundo jurídico estão atrelados à dependência nas tecnologias para a operacionalização do Direito. O profissional deve buscar o aperfeiçoamento para resolver questões humanas e a utilização da inteligência artificial é um importante aliado na pacificação de interesses na sociedade cultural, complexa e multifacetada construída com o decorrer dos anos”, analisa.

Nesse contexto, o advogado afirma sempre estar informado do que agrega conhecimento em relação à modernização do Direito. “Participo de eventos jurídicos, fóruns específicos, revistas e sites especializados em questões jurídicas, além de acompanhar noticiários de sites jurídicos governamentais e não governamentais”, pontua.

Segundo Vicente Noronha Filho, atualmente existem muitas áreas emergentes que necessitam de capacidade autônoma de gerir e solucionar questões humanas. Ele afirma que muitas delas não podem ser robotizadas e é nesse pensamento que atua. “Me atento aos detalhes e a todas as características que o caso concreto apresenta em sua singularidade. A partir daí, utilizo técnicas de mediação e conciliação para a solução menos traumática e mais eficaz possível aos envolvidos”, destaca.

Curso de Direito do Centro Universitário Fibra

