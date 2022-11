Vestibular tradicional da Unama reúne memórias ao longo dos seus 40 anos

“Alô, alô, alô papai, alô mamãe, põe a vitrola pra tocar...” essa é a trilha sonora mais esperada pelos milhares de vestibulandos do Pará e a professora Betânia Fidalgo, diretora da Universidade da Amazônia (UNAMA), relembra alguns momentos que já presenciou com o processo seletivo da instituição.

Ela ressalta que a cada ano é uma emoção diferente e inesquecível, pois vê o início da realização de um sonho no rosto de cada aluno. “Todos os anos são inesquecíveis, não só pelo vestibular, mas também por ver a felicidade dos novos universitários com a divulgação do resultado da prova. Eles ficam ansiosos pelo listão, para ouvir os nomes da Rádio Unama. Uns até preferem buscar presencialmente esse resultado. Não tem como destacar só um momento”, detalha.

Este ano, o tradicional vestibular da Unama retorna após dois anos de distanciamento devido à pandemia de covid-19 e a diretora aguarda este retorno. “A expectativa é grande e poder rever as unidades da Unama lotadas de candidatos esperançosos por uma vaga, ainda mais depois de dois anos sem esse contato presencial. Esse é um vestibular de recomeços e oportunidades”.

Betânia Fidalgo, diretora da instituição, relembra a emoção de vestibulandos e pais durante a divulgação do listão (Paula Sampaio)

As provas do vestibular serão realizadas no dia 26 deste mês, em Santarém, e no dia 27, em Belém e Ananindeua. Betânia conta que também guarda boas memórias dos dias de provas. “Tenho memória afetiva de tantos pais que iam deixar os filhos na porta da Unama e os esperavam até o fim do exame para dar aquele apoio”, relembra.

Para ela, o dia do processo seletivo vai muito além da aplicação da prova. É o primeiro passo para a conquista da carreira profissional. A diretora faz memória de muitas vidas que foram transformadas ao longo dos mais de 40 anos do vestibular da instituição e se sente realizada ao acompanhar várias trajetórias.

“Lembro de várias histórias de vidas que foram modificadas por meio do estudo e sempre me emociono. Mas gosto de destacar o quanto é satisfatório poder rever nossos egressos nas mais variadas profissões e cargos, no Brasil e no mundo. Vê que eles passaram pelo vestibular da Unama, acompanharam o nome na rádio Unama, fizeram festa e tiveram uma graduação de excelência. Essa experiência é única e devemos comemorar todas as fases”, finaliza Betânia.