Vestibular tradicional da Unama: cresce a expectativa para o resultado

A realização de um sonho é a motivação da Keila Silveira, uma das estudantes que busca uma vaga no curso de psicologia no vestibular tradicional da Universidade da Amazônia (Unama) e fez a prova no último final de semana.

A futura psicóloga aguarda com boas expectativas a divulgação do listão dos aprovados. “Muito positiva, acredito que fiz uma boa prova e estou na expectativa de iniciar um grande sonho, ingressar em 2023 no curso de Psicologia da Unama”.

As provas do tradicional vestibular da instituição retornaram nos dias 26 e 27 deste mês, em Santarém, Belém e Ananindeua, após dois anos de distanciamento devido à pandemia de covid-19. Os candidatos lotaram as unidades da Unama para realizar o processo seletivo. Keila conta que fez uma boa prova e que o tema da redação foi o que mais lhe chamou atenção. “O que mais gostei foi o tema da redação, sobre ‘fake news’, pude abordar alguns assuntos tratados pela psicologia, como ansiedade, depressão e suicídio”, detalha.

A vestibulanda já possui uma graduação, entretanto o sonho de cursar psicologia motiva a busca por uma nova formação. Para ela, a escolha de uma instituição reconhecida e de tradição no mercado faz a diferença para sua trajetória.

“Por isso escolhi a Unama, uma instituição comprometida com o ensino de qualidade, eleita a melhor universidade privada da região norte, experiente na estrutura inovadora e tecnológica e avaliada com o conceito máximo no MEC, nesse sentido, o curso de Psicologia, como ciência valiosa e de grande impacto na sociedade por transformar positivamente a vida das pessoas, se encaixa perfeitamente no tamanho dessa instituição, do meu sonho e da minha determinação em cumprir meu propósito com motivação, empenho, excelência e amor”, explica a candidata.

O vestibular tradicional da Universidade também é uma oportunidade para os que os alunos possam concorrer a bolsas de estudos de 100, 80, 70 e até 60% de desconto.