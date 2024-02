Vereadores visitam Central de Tratamento de Resíduos no Rio de Janeiro

Os vereadores de Belém, na companhia do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), realizaram visita técnica à Central de Tratamento de Resíduos (CTR) e às Estações de Transferência de Resíduos (ETR’s), na cidade de Seropédica, na baixada fluminense, no Rio de Janeiro.

Estiveram participando da visita, junto ao prefeito, o presidente da Câmara Municipal de Belém (CMB), John Wayne (MDB), e os vereadores Igor Andrade (Solidariedade), Mauro Freitas (PSDB), Állan Pombo (PDT), Emerson Sampaio (PP) e Fabrício Gama (União Brasil).

Os trabalhos para resolver o problema do lixo nas ruas já começaram, graças a exigência que os parlamentares fizeram no Rio de Janeiro à nova empresa contratada: Ciclus Amazônia. No contrato, estava previsto para o mês de abril, no entanto as contratações já se iniciaram semana passada, e esta semana as atividades deram início.

O propósito da visita foi conhecer e observar as tecnologias usadas nos centros e estações de tratamento, para fazer a implementação na cidade de Belém, além da discussão para dar início às atividades de forma imediata, pois a problemática do descarte irregular e destinação do lixo já assola a população da capital paraense há um tempo considerável.