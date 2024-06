Verão: Recicle promove ação de limpeza na praia do Caripi, em Barcarena

O mês de julho é sinônimo de férias e curtição e, nesse período, muitas pessoas escolhem as praias como o destino principal para os momentos de diversão. Porém, é necessário ter consciência e evitar a poluição das praias. Sendo assim, a Recicle Soluções Ambientais realiza todos os anos, antes do início do mês de julho, uma ação de limpeza na praia do Caripi, no município de Barcarena. A iniciativa ocorre em parceria com a Prefeitura de Barcarena.

Segundo Rodmilson Cuité Lopes, supervisor de educação ambiental da Recicle, o objetivo da ação de limpeza é conscientizar as pessoas e os comerciantes sobre a importância de manter a praia limpa para proporcionar um espaço seguro e saudável para todos.

“São disponibilizados cerca de 40 varredores divididos em dois turnos, indo e vindo, mantendo a área da praia sempre limpa. Também fazemos na entrada da praia uma blitz com 20 educadores fazendo a distribuição de sacolas para as pessoas colocarem o lixo”, explica.

Durante a ação, a Recicle também oferece jogos e dinâmicas às pessoas que levam resíduos recicláveis para a praia. Os resíduos dessa coletas são doados para a Cooperativa de Materiais Recicláveis Árvore da Vida.

Serviços da Recicle

A Recicle Soluções Ambientais cria e executa estratégias exclusivas para otimizar diversos processos, observando a particularidade de cada área ou região. E nesse aspecto, oferece os seguintes serviços:

- Recolhimento e destinação final de resíduos;

- Varrição de ruas;

- Implantação e operação de usinas de triagem e compostagem;

- Implantação e operação de aterros sanitários;

- Incineração de resíduos perigosos;

- Desobstrução de valas e bueiros;

- Capinação, podas de árvores e roçagem;

- Limpeza de feiras e eventos;

- Higienização de locais de difícil acesso (espaços confinados);

- Limpeza de tanques;

- Sanitização de ambientes;

- Remediação de área contaminadas com óleos e graxas;

- Aluguel de máquinas e equipamentos;

- Tratamento e destinação final de resíduos industriais;

- Incineração e autoclavagem de resíduos hospitalares;

- Programas de educação ambiental;

- Tratamento de lâmpadas;

- Blindagem de resíduos perigosos;

- Coleta seletiva.

É válido destacar que a empresa está sempre preocupada em apresentar à sociedade soluções para preservação do equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente. Outro ponto importante é que, além de estar em constante atualização e modernização, a Recicle busca também conscientizar e orientar a população de diversas formas, com ações simples e eficiente. Para saber mais sobre a história e serviços da empresa, clique aqui.