Verão chegando! Atacadão destaca lista do que não pode faltar para a sua viagem

A estação mais quente do ano está chegando e já está na hora de começar os preparativos para aproveitar o verão. A gente sabe que o que não falta durante esse período é muita praia, piscina e diversão. Mas além de pensar em como curtir a época, é importante manter a organização do que será preciso antes de pegar a estrada, para aproveitar a curtição de maneira saudável e sem dores de cabeça. Pensando nisso, o Atacadão preparou uma lista com itens que não podem faltar para a sua viagem.

Alimentação

Se tem uma coisa que não pode faltar durante a viagem é uma boa alimentação. Antes de pegar a estrada, faça uma lista com os principais itens que serão consumidos no local. Uma dica é investir em alimentos práticos e de fácil preparo. Além disso, não deixe faltar frutas, verduras e legumes. Afinal, manter uma alimentação saudável durante esse período é essencial. Com as temperaturas elevadas, apostar em sorvetes e sobremesas geladas também podem fazer toda a diferença durante a viagem, principalmente para a criançada.

Bebidas

O consumo regular de líquidos é essencial para o bom funcionamento do corpo, principalmente ao longo da estação mais quente do ano. Pensando nisso, na hora de fazer as compras para a viagem, opte por bebidas que você não pode abrir mão nesse período, como água mineral, água de coco, chás, caldo de cana, sucos naturais, energéticos, isotônicos e refrigerantes.

Com as altas temperaturas, muita gente aproveita para tomar bons drinks. E uma boa dica para economizar durante a viagem é levar as bebidas para o destino, caso o percurso seja feito de carro.

Petiscos

Pegar a estrada requer organização e planejamento. E se tem uma coisa que não pode faltar, principalmente quando a viagem é longa, é ter algo para comer ou beliscar durante o trajeto. Quando a viagem envolve crianças, a atenção deve ser redobrada. A dica é separar itens para serem consumidos ao longo da viagem, como água, água de coco, barrinhas de cereal, cookies integrais, frutas frescas, como maçã e pera, sanduíches naturais, sucos e refrigerantes, biscoitos de polvilho, além de mix de castanhas.

Higiene e cuidados pessoais

A higiene pessoal é essencial durante a viagem. Entre os produtos que não podem faltar na mala estão escova de dentes, creme dental, papel higiênico, shampoo, condicionador, sabonete para o corpo e para o rosto, desodorante, algodão, cotonetes, repelente e um dos principais itens: o protetor solar.

Afinal, o protetor solar é indispensável em qualquer época do ano, sobretudo na estação mais quente. O mercado oferece uma série de protetores solares de todos os tipos, mas é importante ficar atento à necessidade da sua pele. Opte sempre por produtos que garantam uma melhor proteção para o seu corpo, e não esqueça de garantir produtos para o rosto.

E aí, agora que você já sabe o que não pode faltar para a sua viagem, que tal ir até um Atacadão e já garantir os melhores produtos para você e sua família aproveitarem, e muito, o Verão? Além de oferecer produtos de qualidade, o Atacadão te ajuda a economizar!