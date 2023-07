Verão amazônico: Três opções de lazer no Pará

O verão amazônico está com tudo e movimenta vários locais do Estado. Organizamos três opções de lazer para curtir o calor e as altas temperaturas da estação com os amigos e a família.

A Estação das Docas é um espaço para curtir as férias sem sair de Belém. Indicada para quem segue trabalhando durante o mês de julho, mas ainda quer aproveitar o verão em um espaço ao ar livre e perto do rio.

Ela também é uma opção para passear em família, casal ou com amigos, pois conta com restaurantes, sorveterias, lojas e amplo espaço para as crianças. A Estação funciona as segundas, quartas e quintas, no horário de 10h às 23h. As sextas e aos sábados, o funcionamento segue das 10h ate as 00h e aos domingos, no horário das 10h às 23h.

A Estação das Docas atrai público em fica em Belém durante as férias escolares (Ivan Duarte)

As ilhas de Mosqueiro e do Combu também são opções próximas da capital paraense e que podem ser passeios para apenas um final de semana. O distrito de Mosqueiro conta com inúmeras praias, desde as mais movimentadas para quem gosta de agito e as mais calmas; além de praças e a famosa tapioquinha da Vila para começar ou terminar o dia.

O deslocamento para Mosqueiro pode ser feito de ônibus, com saída de São Brás, de veículo próprio e de barco, saindo do Terminal Hidroviário de Belém.

A Ilha do Combu também oferece inúmeras atrações de lazer com vários restaurantes com conforto e cardápio regional. A travessia para a Ilha é realizada na Praça Princesa Isabel, situada no bairro da Condor, com custo entre R$ 7 e R$10.

O município de Bragança, localizado no nordeste paraense, é um dos destinos procurdo dsurante o mês de julho para curtir as férias. A cidade possui um centro histórico rico em edificações mais antigas, por exemplo, a Igreja de São Benedito, a Casa da Cultura e vários prédios e palacetes.

A praia de Ajuruteua também é um destino próximo de Bragança, cerca de 26 quilômetros, e que conta com uma paisagem de tirar o fôlego. O espaço possui barracas com a comercialização de comidas e bebidas. A Vila dos Pescadores, em Arujuteua, é outro local indispensável para conhecer, pois oferece uma paisagem paradisíaca e a hospitalidade dos moradores.

