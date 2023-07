Verão Amazônico em Salinópolis: GAV Resorts oferece programação especial para as férias

O Verão Amazônico chegou trazendo os encantos da região. Em Salinópolis, no coração da Amazônia, os visitantes aproveitam férias divertidas e cheias de atrações. Com praias deslumbrantes, clima tropical e uma programação especial voltada aos turistas, julho se torna o período ideal para visitar o destino.

O verão amazônico promete ser repleto de diversão e entretenimento para toda a família na região do Sal. O complexo de resorts da GAV Resorts preparou uma programação especial para as férias, com destaque para teatros infantis, momentos de recreação ao longo do dia e a participação em diversos eventos na região.

Entre os destaques da programação estão os teatros infantis, que apresentarão clássicos como "A Bela e a Fera", "Os Flintstones", "Mágico de Oz" e "A Família Addams" durante todo o mês. As encenações misturam músicas e danças de diversos estilos, proporcionando uma releitura dos grandes clássicos. Além disso, os personagens estarão disponíveis para sessões de fotos, tornando as férias dos hóspedes ainda mais memoráveis. As apresentações acontecerão em dois horários diferentes no Auditório do Salinas Park Resort.

Recreação durante o dia todo e atividades de jogos de cartas, aulas de danças e práticas esportivas ao longo de todas as férias estão entre as opções ofertadas pela GAV (Divulgação)

Para garantir a diversão em tempo integral, o Grupo oferecerá também momentos de recreação durante todo o dia. Os hóspedes poderão participar de atividades como jogos de cartas, aulas de danças e práticas esportivas ao longo de todas as férias. Essas opções de entretenimento visam proporcionar uma experiência completa para quem busca descanso, mas também muitas brincadeiras em um único lugar.

Além das atrações internas, a GAV Resorts também estará presente em diversos eventos na cidade de Salinópolis como a Expo Verão Salinas, que ocorrerá de 8 a 30 de julho, da Corrida Rústica em 9 de julho, da edição Salinas do evento "Égua do Beach Tennis" entre 13 a 16 e 20 a 23 de julho, e do The Dreamer, em 15 de julho. O Festival Pé na Areia, nos dias 21 e 22, e 28 e 29 de julho, contará com a presença de artistas renomados, como Jorge & Mateus, Bell Marques, Xand Avião, Mari Fernandes, Gustavo Miotto, entre outros.

Com instalações modernas e diversificadas, os resorts da GAV oferecem aos hóspedes opções de lazer, incluindo boliche, spa, parede de escalada, cinema, esportes e muito mais. Localizados próximos aos principais pontos turísticos de Salinópolis, como o Lago da Coca-Cola e a Praia do Atalaia, os resorts proporcionam uma experiência completa para aqueles que desejam relaxar e aproveitar as férias de forma completa.

"Procuramos investir em locais que estejam na lista de destinos desejados para as férias. Em Salinópolis, por exemplo, os nossos resorts estão próximos aos principais pontos turísticos da cidade. Além disso, nosso complexo oferece uma ampla variedade de lazer, garantindo assim, momentos de muita diversão para toda a família", destaca Alexandre Pedreira, sócio-diretor de Hotelaria da GAV Resorts.