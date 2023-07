Veraneio no sul e sudeste do Pará atrai turistas de várias regiões do Brasil

O mês de julho é bastante movimentado nas cidades que integram a Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCarajás). Tudo por conta da temporada de verão que reúne turistas de várias regiões do Brasil e do exterior para curtir as praias e ilhas banhadas pelos rios Araguaia e Tocantins.

Com a redução do nível das águas dos rios, que acontece todos os anos no período do verão amazônico, praias e ilhas surgem acompanhadas de um belo pôr do sol, o que possibilita passeios de lanchas e a realização de acampamento que reúne famílias inteiras que passam temporadas nas praias.

Sem contar com as programações realizadas pelas prefeituras municipais que misturam atrações, ritmos, cultura, lazer e diversão, o que deixa a região com mais visibilidade nesta época do ano, além de fomentar a economia com a geração de emprego e renda para população local. Os shows com artistas nacionais e locais são as apresentações mais esperadas nos municípios do sul e sudeste do Pará.

Praia do Tucunaré

Em Marabá, a praia do Tucunaré emerge durante o mês de julho até meados de outubro. Neste período, as águas do rio Tocantins secam e dão espaço as areias finas e brancas com água fresca.

Praia do Tucunaré, em Marabá, é uma das mais procuradas pelos turistas (Divulgação/AMATCarajás)

Para chegar até a praia é necessário atravessar de barco ou rabeta que ficam disponíveis nos pontos de embarques, na orla de Marabá. A travessia dura em média cinco minutos.

Praia do Macaco

Está localizada a cerca de um quilômetro de distância da orla do município de Itupiranga. A praia do Macaco fica no meio do Rio Tocantins e só aparece quando as águas do rio acabam baixando em época de poucas chuvas, no chamado verão amazônico.

Praia do Macaco é cercada por belezas naturais (Divulgação/AMATCarajás)

Para ter acesso à praia, os banhistas precisam pegar um barco, pagar a passagem de aproximadamente R$ 3,00 (por pessoa). Chegando na praia, os turistas encontram várias barracas que vendem comidas diversas, sendo as mais tradicionais peixe frito e carne de sol.

Praia do Piu

Está localizada no município de Santa Maria das Barreiras e para chegar até a praia do Piu é necessário atravessar o Rio Araguaia de barco ou voadeiras. O valor da travessia é acessível e dura cerca de cinco minutos. Este ano a prefeitura do município preparou uma programação de veraneio com shows de artistas nacionais e locais. As apresentações estão acontecendo durante o mês de julho.

Praia da Gaivota

No município de São Geraldo do Araguaia, o verão na praia da Gaivota, vem ganhando destaque na região. O acesso a praia da Gaivota é pela orla do município, localizada a menos de três quilômetros do centro da cidade. O acesso pode ser por terra ou por água.

Praia do Boto

A praia do Boto está situada no Distrito de Barreira do Campo, localizado a cerca de cinquenta quilômetros do município de Santana do Araguaia. O acesso ao Distrito é feito pela PA 411. Para chegar na praia é necessário atravessar o Rio Araguaia de balsa, cerca de cinco a dez minutos.

Praia da Gaivota

Em Conceição do Araguaia, cidade banhada pelo rio Araguaia, possui um dos maiores festivais de verão da região que acontece na praia da Gaivota. Localizada na frente do município, no projeto beiradeiro, com o apoio do governo do Pará, a prefeitura do município monta uma estrutura junto com uma programação de shows com artistas nacionais aberta ao público.

Praia do Queiroz Galvão

A praia Queiroz Galvão fica localizada a margem direita da jusante do Rio Tocantins, no município de Breu Branco. Saindo da cidade, segue cinco quilômetros de asfalto e outros dez quilômetros de estrada. Todos os anos na temporada de verão é montado um palco para a apresentação de eventos culturais no local, sendo o atrativo principal a escolha da musa do verão.

