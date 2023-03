Vem pra AP: Assembléia Paraense abre inscrições para o Baile das Flores 2023

O baile de debutante é um dos momentos mais marcantes e aguardados na vida de muitas meninas, já que ele marca a passagem da infância para a vida adulta. E para comemorar esse marco tão importante, a Assembléia Paraense vai realizar o Baile das Flores 2023, no dia 26 de maio deste ano, com muita beleza e atrações imperdíveis.

O evento, que se reinventa, rejuvenesce e floresce ainda mais belo a cada ano que passa, é uma tradição do clube e promete garantir momentos especiais para as jovens participantes, trazendo inovação e encanto para a edição deste ano.

O megaevento, cheio de cores e flores, vai contar com uma superestrutura que todos os associados já conhecem, esperam e merecem, além de atrações que vão surpreender a todos.

Como se inscrever

As inscrições para o Baile das Flores 2023 já estão abertas. E você está convidada para florir e fazer parte dessa grande festa. As interessadas em compor o jardim do Baile das Flores podem se inscrever até o dia 05 de abril. Para se inscrever, é necessário ter entre 14 e 16 anos de idade e o nome deve constar como dependente no cadastro do clube.

Para mais informações sobre o Baile das Flores, entre em contato com o setor de eventos internos da AP pelos telefones (91) 3181-9904 / 9908 ou através da assistente virtual Ana Paula 98408-0000. Vem pra AP!