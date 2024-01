Vem aí: Rainhas das Rainhas 2024 traz edição especial com momentos marcantes do concurso

Considerado o maior evento de beleza e fantasia do Brasil, o Rainha das Rainhas prepara-se para mais uma edição repleta de glamour e novidades. O concurso vai ocorrer no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede campestre da Assembleia Paraense (AP), localizada na avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém. O evento será transmitido ao vivo no portal OLiberal.com, dando aos fãs e admiradores do concurso a oportunidade de assistir aos desfiles com apenas um clique.

Em sua 76º edição, o Rainha das Rainhas 2024 contará com a participação de 12 candidatas, que vão disputar por um carro zero-quilômetro, representando clubes tradicionais da Grande Belém, são eles:

- Associação de Desportos Recreativa Bancrévea;

- Clube dos Advogados;

- Guará Acqua Park;

- Pará Clube;

- Paysandu Sport Club;

- Tênis Clube do Pará;

- Cassazum;

- Assembleia Paraense;

- Clube do Remo;

- Tuna Luso Brasileira;

- Clube de Engenharia;

- Associação dos Sargentos QESA, Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica de Belém (Casota).

Para Giordana Maiorana, diretora do Rainha das Rainhas 2024, o evento já faz parte da cultura do Carnaval paraense, sendo um marco do calendário da população. “Este ano foi preciso ajustar a data do concurso, mas ainda estaremos em clima de Carnaval, afinal o mês de fevereiro é o mês tradicionalmente carnavalesco”, ressalta.

Novidades

Uma das mudanças que o evento traz esse ano é alteração de local onde ocorre o concurso, saindo do Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (Hangar) para a sede campestre da Assembleia Paraense. De acordo com Aurélio Oliveira, gerente de marketing e projetos do Grupo Liberal, o Rainha das Rainhas busca trazer uma memória afetiva da trajetória do concurso, que já aconteceu no início em sedes de outros clubes.

Aurélio Oliveira, gerente de marketing e projetos do Grupo Liberal, pontua que esse ano o evento irá proporcionar memória afetiva para o público (Foto: Cristino Martins)

“Trata-se de trazer um pouco do que já foi vivido no Rainha das Rainhas, quando era realizado na Assembleia Paraense, relembrando também personagens importantes que já participaram do evento”, destaca Aurélio.

Sonho realizado

Para Monã Rita, campeã do Rainha das Rainhas 2023, que representou o Iate Clube de Santarém, o concurso vai muito além de um título, já que é repleto de grandiosidade e significado.

“Eu sabia da grandiosidade do concurso, mas não imaginava a proporção. Só sabe quem realmente vive e , no momento em que fui coroada rainha, a minha vida virou de cabeça para baixo. Fiz muitos trabalhos, tive experiências incríveis e conheci novas culturas. Só tenho gratidão por tudo que foi vivido”, comenta a jovem, que é a terceira Rainha das Rainhas da sua família.

Rainha das Rainhas 2023, Monã Rita, ganhou um carro zero-quilômetro no concurso (Foto: Carmem Helena)

Para ficar por dentro de todas as novidades do Rainha das Rainhas 2024, clique aqui.