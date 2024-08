Vem aí o 1º Talk de O Liberal sobre a COP 30

O Grupo Liberal realiza série de debates sobre desenvolvimento sustentável, preservação ambiental e o impacto da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) no mercado local. O COP TALKS será no dia 26 de agosto no Martens Café, no Mangal das Garças, às 19h, e conta com o patrocínio de Sistema OCB/PA, Sebrae, Natura e Recicle Soluções Ambientais, além do apoio da Vale.

A escolha da capital paraense para receber a COP 30, promete fazer desse evento ainda mais grandioso, pois reunirá líderes mundiais, diretamente na Amazônia, para discutir as transformações ambientais e os efeitos no clima planetário.

O primeiro COP TALKS terá dois painéis com mediação da jornalista Rita Soares. O painel “A COP e os desafios ambientais da Amazônia” vai abordar o contexto da região cuja preservação está no foco das discussões para conter o aquecimento global. O painel será debatido por pesquisadores como João Arroyo e Helena Tourinho que devem sinalizar questões a serem consideradas sobre os povos, a fauna e flora amazônica.

O segundo painel, intitulado “O legado da COP 30”, trará autoridades, gestores públicos e organizacionais para discutir as expectativas pós-evento, principalmente os benefícios para a sociedade local, oportunidades de negócios e iniciativas que possam contribuir para a manutenção do ecossistema.

Durante o COP TALKS, haverá explanação de cases de organizações com iniciativas sustentáveis, alinhadas à proposta da Conferência.

Entre os nomes confirmados estão Claudio Puty, coordenador do comitê municipal da COP 30; Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae-PA; e Ernandes Raiol da Silva, presidente do Sistema OCB/PA.

Serviço:

COP TALKS

Data: 26.8.2024

Horário: 19h

Local: Martens Café, no Mangal das Garças, Rua Carneiro da Rocha, s/n, Cidade Velha