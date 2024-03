Vem aí: Dia E Eletromóveis traz descontos imperdíveis

Aplicar descontos é uma excelente estratégia para as empresas que desejam atrair a atenção e fidelizar os clientes. Além disso, dar desconto também pode ser uma ação bem interessante para uma empresa estimular o giro de estoque e aumentar as receitas. Pensando nisso, a loja Eletromóveis criou o Dia E em todas as suas unidades, oferecendo descontos em compras à vista. A ação será realizada no dia 8 de março.

É válido ressaltar que o Dia E vai ocorrer na Eletromóveis de Capanema, Castanhal e Belém. Os horários serão conforme o funcionamento de cada loja, ou seja, na loja de Belém será das 8h30 às 19h, e em Capanema e Castanhal, das 8h às 18h.

De acordo com Jamile Costa, responsável pelo marketing da Eletromóveis, em cada forma de pagamento será oferecido um desconto. Por exemplo, compras à vista terão um percentual de desconto diferente das compras parceladas.

“Compras em até quatro vezes terão um percentual de desconto e compras de cinco a dez vezes terão outro percentual de desconto. As formas de pagamento serão à vista, dinheiro ou pix, além de cartão de débito e de crédito, no parcelamento em até dez vezes sem juros”, explica Jamile Costa.

Produtos

No Dia E, os produtos mais procurados são cama box, guarda-roupa e itens de cozinha. Outro ponto importante é que este ano o Dia E será realizado no Dia Internacional da Mulher, porém também pode ocorrer em qualquer data, seja ela comemorativa ou não.

Itens para o lar, como cama box, são os queridinhos dos clientes (Reprodução/Eletromóveis)

“A iniciativa das lojas Eletromóveis é muito boa, pois pensamos em oferecer aos nossos clientes descontos diferenciados”, ressalta Jamile Costa.

A seguir, confira como aproveitar a promoção sem comprometer o seu orçamento:

1. Verifique o seu orçamento: esse é o primeiro passo antes de aproveitar as promoções. Analise o quanto você pode gastar e se terá como pagar compras parceladas nos próximos meses;

2. Confira as ofertas: verifique os encartes promocionais e faça uma lista com o que precisa e pretende adquirir, sempre com o seu orçamento em mente. Desta maneira, é possível manter o foco e comprar o que realmente é necessário;

3. Use o cartão se crédito com cautela: o cartão de crédito pode ser um facilitador, pois é possível parcelar uma compra em liquidação para que ela caiba no seu orçamento mensal. Sendo assim, é imprescindível ter o controle das compras que foram efetuadas e parceladas para não acabar gastando mais do que pode.

A Eletromóveis oferece compras 100% seguras na loja física e no site, com parcelamento em até dez vezes no cartão. A loja realiza a entrega dos produtos em até 48 horas e faz a montagem dos móveis no dia seguinte. Para mais informações, clique aqui.