Vem aí a 3ª edição do Anuário do Direito do Pará

Para destacar a importância da classe jurídica na sociedade, o Grupo Liberal lançará, no dia 29 de agosto, a 3ª edição do Anuário do Direito do Pará. Com 124 páginas, a publicação premium deste ano traz histórias de superação, conhecimento jurídico e um forte compromisso com a ética e a justiça no Pará. O lançamento do Anuário ocorrerá a partir das 20h, (Patrícia ainda não tem informações sobre o local do evento). A publicação tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Ordem dos Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA).

Nesta edição, o Anuário vai abordar a trajetória profissional de cada participante da publicação, além dos cases de sucesso em suas carreiras no direito. A escolha editorial partiu do princípio de não apenas reconhecer as conquistas individuais dos profissionais, mas também enaltecer o papel fundamental que eles desempenham na construção de uma sociedade mais justa e igualitária no Pará.

A publicação também irá publicar os logotipos dos escritórios contemplados na edição, o que garante mais visibilidade aos participantes. Além disso, o Anuário terá um artigo inédito sobre a influência das redes sociais e liberdade de imprensa.

Valorização

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, revela que a publicação visa apresentar todas as informações e marcos relevantes sobre os melhores escritórios de direito, procuradores, defensores, entre outros operadores de direito do Pará.

“Estamos preparando mais uma publicação premium, com muita qualidade, além de uma noite de celebração linda, que vai destacar todos como protagonistas” - Rose Maiorana.

Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal, destaca que o Anuário exalta o papel dos profissionais do direito, que desempenham a construção de uma sociedade mais justa (Foto: Tarso Sarraf)

De acordo com Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, o objetivo do Anuário do Direito do Pará 2024 é ser uma grande vitrine de valorização para o mercado jurídico e profissionais da área.

“Esse segmento é muito importante para a sociedade como um todo. Tão importante que o Grupo Liberal quis lançar um produto focado nele. A gente agrega trazendo um produto especializado, onde podemos falar de tendências, mostrar os principais profissionais e trazer novidades para o mercado”- Aline Viana.

Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, ressalta que a publicação valoriza as conquistas do direito no Pará (Arquivo pessoal)

Fortalecimento da área

É válido destacar que ao reunir nomes que se destacam na advocacia paraense, o Anuário contribui para o fortalecimento dos operadores do direito, valorizando a profissão e, ao mesmo tempo, se torna uma referência, seja para os cidadãos, estudantes, profissionais ou empresas, que buscam informações sobre o cenário jurídico do Pará.

Acompanhe todas as novidades do Anuário do Direito do Pará 2024 aqui.