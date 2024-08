Veja o que fazer em caso de juros abusivos

Um medo crescente entre os paraenses é o de ser vítima de juros abusivos. A preocupação não é à toa, segundo Asdecon - Associação de Defesa dos Consumidores Vítimas de Juros Abusivos, mais de 7 mil pessoas no estado do Pará já foram vítimas deste tipo de abusividade.

Segundo Antonio Rafael de Oliveira Leão, Administrador e Presidente da Asdecon, os juros são considerados abusivos quando ultrapassam a média de mercado estabelecida pelo Banco Central. “Quando os juros são calculados de maneira incorreta, favorecendo os Bancos com valores acima do permitido por lei é considerado uma abusividade. Contratos com juros abusivos aumentam o risco de inadimplência, tornando-se pesados e difíceis de pagar com o passar do tempo”, afirma o presidente.

3 sinais de juros abusivos

Para identificar se os juros são considerados abusivos, é essencial ficar atento a três sinais de alerta. Primeiramente, é importante comparar a taxa de juros praticada com a média das outras instituições financeiras. Além disso, a falta de transparência sobre o cálculo e aplicação dos juros, juntamente com exigências incomuns no contrato, são indícios de possíveis abusos.

Ao perceber indícios de juros abusivos, a orientação do especialista é analisar minuciosamente o contrato e buscar auxílio jurídico: “É importante solicitar a revisão e o equilíbrio do acordo. A Asdecon é a instituição referência neste tipo de atendimento aqui na região norte. Nós já auxiliamos mais de 7.000 paraenses a se livrarem dos juros abusivos e obter de volta os valores pagos indevidamente”, ressalta Antonio Leão.

Serviço:

Para quem deseja buscar ajuda, a Asdecon está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, na Avenida João Paulo II, 119, Marco, Belém, Pará.

Contatos: (91) 3228-4825 e (91) 3228-4613.

Whatsapp: (91) 99293-7351.

Instagram: @asdeconjurosabusivos