Veja como transformar sua casa completa a partir de R$ 59.990,00

Quem gosta de conviver com a família em um espaço harmonioso, sempre procura alternativas para deixá-lo mais bonito e confortável, seja investindo em reformas na estrutura do lar ou em decoração com móveis, que podem mudar completamente um ambiente. Para os amantes de uma casa aconchegante, a Casa Brasileira Belém é uma excelente opção, pois oferece um mobiliário com designs cheios de vida, agradáveis e repletos de funcionalidade para o dia a dia.

É válido destacar que para ter um lar verdadeiramente funcional, os móveis planejados são fundamentais, pois com eles é possível otimizar todos os espaços, principalmente no cenário atual, onde os imóveis estão cada vez menores. Diante desse cenário, a Casa Brasileira lançou a promoção “Casa Planejada”, que oferece condições especiais para renovar a casa ou apartamento. Além disso, essa oferta é a união da qualidade e do design inovador dos móveis planejados da Casa Brasileira Belém, com a casa completa a partir de R$ 59.990,00. A promoção segue até o dia 31 de outubro.

De acordo com Allan Feio, diretor operacional da Casa Brasileira Belém, a promoção contempla um apartamento padrão de 60m², com cozinha, lavanderia, sala, dois quartos e dois banheiros.“É importante salientar que esse projeto é apenas uma sugestão, podendo o cliente personalizar de acordo com suas necessidades. Pode, inclusive, comprar apenas um ambiente”, ressalta Allan.

Condições de pagamento e montagem dos móveis

Além da qualidade dos produtos e da segurança de comprar móveis com uma empresa com 40 anos de atuação no segmento, a Casa Brasileira oferece uma boa condição de pagamento, com parcelas em até 24 vezes. A montagem dos móveis já está inclusa no valor e a garantia é de cinco anos, com assistência técnica para ajustes e regulagens vitalícia.

Promoção “Casa Planejada” abrange um apartamento padrão de 60m² (Divulgação/Casa Brasileira Belém)

Responsabilidade ambiental

Além do excelente valor dos produtos, a Casa Brasileira conta com o selo Forest Stewardship Council (FSC) em todo o seu mobiliário. Essa certificação, internacionalmente reconhecida, identifica e certifica produtos originados de bom manejo florestal.

Confira, a seguir, algumas ações sustentáveis da empresa:

- Utilização de madeira oriunda de reflorestamento;

- Captação da água da chuva;

- Reciclagem de resíduos produzidos na empresa;

- Tratamento no sistema de esgotos;

- Substituição do óleo diesel por Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em todo o processo de produção.

Outro ponto importante é que a empresa busca oferecer uma identidade bem brasileira aos lares, ou seja, a brasilidade faz parte de todo o mobiliário, desde a escolha pelos tons e materiais até na maneira de encaixar cada detalhe no seu devido lugar.

A Casa Brasileira Belém está localizada na travessa 9 de Janeiro, 671, no bairro de Fátima. Para mais informações, entre em contato por meio do número (91) 3116-7987 ou clique aqui.