Veja como preparar o seu consultório para procedimentos odontológicos

A cirurgia odontológica é um procedimento que, geralmente, é realizado no próprio consultório e requer o uso de anestesia local. Por isso, é necessário que o dentista mantenha a segurança do paciente e realize o descarte correto dos materiais descartáveis.

O dentista especialista em periodontia, Lucas Alves Moura, explica que as cirurgias odontológicas mais comuns são as extrações, cirurgias periodontais para correções de deformidades ou problemas mucogengivais, e implantes dentários.

Lucas Alves Moura é especialista em periodontia. Ele fala sobre o passo a passo para preparar o consultório odontológico. (Arquivo pessoal)

O profissional também ressalta a importância de preparar o consultório para realizar esse tipo de procedimento. “A palavra de ordem é biossegurança, que pode consistir em um ambiente limpo, instrumental esterilizado, utilização de equipamento de proteção individual e conhecimento do procedimento a ser executado”, destaca Lucas Alves.

VEJA MAIS

A seguir, confira as principais fases de uma cirurgia odontológica:

- Anestesia local;

- Incisão, onde há o corte do tecido mucogengival;

- Divulsão, que é a separação da gengiva do osso da mandíbula ou maxila;

- Síntese, que se trata da sutura para posicionar novamente o tecido mucogengival sobre o leito ósseo e conter possíveis sangramentos pós-operatório.

Pós-operatório

De acordo com o dentista, após a cirurgia odontológica, o paciente deve seguir todas as orientações do dentista, são elas: repouso pós-cirúrgico; alimentação leve e fria; uso de antimicrobiano local em forma de bochecho e medicação para controle da dor.

“Seguindo essas sugestões, a realização dos procedimentos cirúrgicos odontológicos tende a ser mais tranquila, segura e previsível”, finaliza o especialista.

Em Belém, a Labodental possui todos os instrumentos necessários para realizar uma cirurgia odontológica com segurança. Para saber mais, clique aqui.