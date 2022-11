Veja como aumentar as chances de jogar futebol fora do Brasil

Jogar futebol no exterior é como a realização de um sonho para os atletas brasileiros. Porém, é necessário muita dedicação e saber respeitar todas as etapas para alcançar esse objetivo.

Para André Kaseker, coordenador de embarque da Next Academy, para conseguir um carreira de sucesso em outro país, os jovens precisam superar muitos desafios.

“Eles começam na língua estrangeira, o aprendizado de uma nova língua no início, a cultura muitas vezes também exige muita superação na adaptação, no estilo de jogo”, explica André.

Coordenador de embarque da Next Academy, André Kaseker, destaca quais pontos os atletas devem levar em consideração para terem sucesso fora do Brasil (Banco de imagens/Freepik)

De acordo com o coordenador, o jovem que tem esse sonho deve primeiramente estudar muito para conseguir um diploma internacional.

“Com um diploma de uma universidade americana, seu currículo cria mais peso, além da capacidade de executar seu trabalho no mais alto nível com o melhor aprendizado possível”, acrescenta.

Entre as vantagens de optar por uma carreira no exterior estão a experiência com uma nova cultura, a chance de conseguir um diploma internacional e a fluência em uma segunda língua.

A Next Academy auxilia o jovem em todo o processo de mudança, principalmente no momento de desenvolver o futebol e a língua inglesa. “Vamos orientando da melhor maneira para que ele entenda e se desenvolva com a gente, nosso objetivo é fazer com que o jovem cresça dentro e fora de campo, se desenvolvendo como pessoa e atleta”, finaliza André Kaseker.

