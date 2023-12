Vacinação contra a covid vira marca da saúde no Pará

A vacinação contra a covid-19 no Pará teve início em janeiro de 2021, dez meses após a confirmação do primeiro caso da doença no Estado. De lá para cá, mais de 15,8 milhões de doses já foram aplicadas - somando as vacinas CoronaVac e Janssen e os imunizantes de Pfizer e AstraZeneca. Todas as vacinas oferecem proteção contra a cepa original e as principais variantes do vírus SARS-Cov-2, causador da covid-19. Os dados são do Ministério da Saúde e foram atualizados no último dia 13 de novembro.

Ainda de acordo com os dados disponibilizados pela pasta, pouco mais de 6,5 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante. Inicialmente restrita ao público-alvo da campanha - idosos institucionalizados e profissionais de Saúde trabalhando na linha de frente da pandemia -, a proteção contra a doença pôde ser estendida a toda a sociedade graças aos esforços para obter uma ampla cobertura vacinal. Hoje, a vacina contra a covid-19 é um direito de todo cidadão.



Números contra a covid-19 no Pará

Total de doses aplicadas no Estado: 15.801.749

1ª dose: 6.531.504

2ª dose: 5.456.640

3ª dose: 34.074

Doses de reforço: 2.486.014

Doses aplicadas em mulheres: 8.317.624

Doses aplicadas em homens: 7.483.915

Total de doses aplicadas na população quilombola do Pará: 190.500

1ª dose 64.228

2ª dose 59.468