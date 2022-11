Uso excessivo de fones de ouvido pode causar lesões irreversíveis

O fone de ouvido é um companheiro para todas as situações: escutar músicas, podcasts, conversar, trabalhar, distrair e animar a atividade em questão, mas o uso excessivo ou incorreto pode gerar danos, muitas vezes, irreversíveis para o sistema auditivo.

O fonoaudiólogo Luck Santana, do Hapvida NotreDame Intermédica, alerta sobre as consequências do uso contínuo e dá dicas para manter uma audição saudável.

O sistema auditivo é formado pela cóclea, tímpanos e células ciliadas, que juntas atuam para o perfeito funcionamento da audição e a interferência de uma dessas estruturas pode causar danos.

“Quando expostas por um longo período a altas intensidades podem causar lesões, muitas vezes irreversíveis e que podem causar o que chamamos de perdas auditivas moderadas por um uso de um equipamento que esteja lesionando as mesmas”, explica o fonoaudiólogo.

A recomendação é o uso no intervalo de 30 a 60 minutos por dia, ou, com espaços de pausa, como pontua Luck. "Faça uma pausa consideravelmente longa com cerca de 1h ou 2 horas entre o uso dos fones de ouvido”.

Outro cuidado é com a intensidade do volume, que deve ser moderado e confortável para o bem-estar da audição. A limpeza dos fones também precisa ser frequente e evitar o compartilhamento com outras pessoas.

Se o uso diário dos aparelhos precisa ser feito, a dica é procurar um especialista e solicitar recomendações e seguir as orientações. A consulta regular ao médico para check-up e diagnóstico precoce de possíveis doenças também ajuda na manutenção da saúde auditiva.