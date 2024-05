USO DA IA E CHATGPT NA ESCRITA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

1) Nome completo, formação/ cargo.

Márcio Augusto Marques de Azevedo, Advogado graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Mestre em Direito pela Universidade do Porto (FDUP), menção Ciências Jurídico-Políticas, Especialista em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MINAS).

2) Do ponto de vista legal, o uso de IA, como o ChatGPT é ilegal? Existe algum tipo de crime relacionado ao instrumento?

O uso de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT, não é ilegal por si só, mas existem várias considerações legais que podem afetar o uso da ferramenta. Conceitualmente, o ChatGPT é um modelo de linguagem que, a partir do armazenamento e processamento de sua base de dados, apresenta uma resposta coesa para o usuário. Dessa forma, a sua utilização acaba por refletir em diversos interesses juridicamente protegidos.

Por exemplo, a atividade de armazenamento e tratamento de dados deve respeitar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Já a produção de conteúdo deve atentar-se às leis de n.º 9.279/ 1996 e n.º 9.610/1998 que versam, respectivamente, acerca da proteção da propriedade intelectual e direitos autorais. No que tange especificamente aos trabalhos científicos cabe aos usuários atentarem-se à conformidade as notas técnicas existes.

Como não há regulamentação específica acerca da utilização das IA não é possível pressupor por ilegal a utilização da ferramenta. Porém, é importante destacar-se que o uso abusivo da ferramenta e para finalidades ilícitas tem repercussões na esfera cível, criminal e administrativa.

Apesar do uso do ChatGPT por si só não ser considerado crime, a ferramenta pode ser utilizada como meio para prática de tipos penais, como a violação de direitos autorais (o plágio, art. 184 do CP) e de Estelionato (art. 171 do CP), este último com a pena máxima aumentada para 8 (oito) anos no caso de fraude eletrônica e agravada de uma a dois terços, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional.

3) Quando falamos de produção de conteúdo, onde iniciaria o plágio e o que estaria liberado?

A produção de conteúdo por IA, como o ChatGPT, levanta questões complexas sobre plágio e direitos autorais. Primeiramente, deve-se compreender que o plagio é a utilização de trechos, trabalhos completos, ou até ideias de outra pessoa e apresentá-los como seus, sem dar o devido crédito ao verdadeiro autor.

Mas é necessário atentar-se que a própriaLei de n.º 9.610/1998 estabelece,em seu art. 46, as hipóteses em que a reprodução, citação e utilização de obras, quando devidamente indicada o nome do autor, não constituem violação aos direitos autorais. As exceções ao direito autoral estão, normalmente, relacionadas às atividades acadêmicas, de imprensa, ou de uso individual.

Dentre outros casos, por expressa permissão legal, a citação em livros, jornais, ou revistas, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, indicando-se o nome do autor e a origem da obra, não constituem plágio (art. 46, inciso III da Lei de n.º 9.610/1998.

Por outro lado, e atualmente o grande desafio, é entender a capacidade criativa da IA. Visto que a ferramenta se vale de uma vasta base de dados, englobando obras protegidas por direitos autorais, é importante questionarmos: essa capacidade realmente existe? Existe uma produção original ou apenas recortes de obras existentes? Qual a extensão da atividade transformativa da ferramenta? Questões cujas respostas ainda não apresentam um consenso doutrinário ou normativo.

Assim sendo, considerando que a originalidade é fator determinante para a caracterização do plágio, os limites da produção de conteúdo pelas ferramentas de IA é a reprodução direta de trecho de obras existentes, sem a devida referência da real autoria.

Se o ChatGPT gerar um conteúdo original, mesmo que inspirado por temas ou ideias comuns, mas sem copiar diretamente o texto existente, não necessariamente estaríamos diante de violação a direitos autorais.

4) Do ponto de vista, até pessoal, a legislação atual precisa avançar em quais aspectos?

A legislação atual precisa avançar em vários aspectos para lidar adequadamente com as questões de plágio e uso da IA. A princípio, a regulamentação deve voltar-se para as próprias plataformas que desenvolvem as ferramentas de IA.

É necessário que se estabeleçam diretrizes a serem observadas pelas empresas a fim de garantir a conformidade à legislação nacional, bem como desestimular o uso da ferramenta para atividades ilícitas.

Dessa forma, é imprescindível o respeito a preceitos éticos, a observância de direitos fundamentais, a transparência no tratamento da base de dados, a própria possibilidade de identificação do uso da ferramenta, bem como o estabelecimento de critérios de proteção da propriedade intelectual, de direitos autorais, dentre diversos outros interesses jurídicos.

Uma vez regulamentada a atividade, pode-se pensar em normas dirigidas aos usuários das plataformas, de modo a coibir a utilização ilícita da IA, seja qualificando os crimes já existentes, com o agravamento das penas, seja pela criação de tipos penais específicos, bem como outros mecanismos de desestimulo á abusos.

A regulamentação da IA já é pauta de diversas nações do globo. A Europa já editou o seu “EU Artificial IntelligenceAct”, enquanto China e EUA já possuem atos do executivo acerca do tema. No Brasil, tramitam projetos de lei que visam dispor sobre o uso da inteligência artificial. Espera-se que ao final do processo legislativo tenhamos uma lei atual e capaz de responder a diversos questionamentos existentes.

5) As novas tecnologias sempre são facilmente adaptáveis as nossas rotinas, mas do ponto de vista legal, qual a sua orientação sobre o tema? Existe alguma linha que não deve ser ultrapassada?

A utilização de novas tecnologias, como a IA, deve ser sempre acompanhada do devido cuidado, responsabilidade e éticano uso da ferramenta. A rede mundial decomputadores não é um ambiente de impunidade. As leis nacionais são abrangentes ao ponto de prever consequências legais para as pessoas que se valem da IA para práticas abusivas ou ilícitas.

No caso específico do plágio em artigos acadêmicos, destaca-se a existência de programas igualmente avançados de identificação de trechos reproduzidos sem a devida indicação da autoria. A utilização do ChatGPT para esse fim, pode ocasionar em penalidades administrativas, no seio da instituição de ensino, mas também incorre o usuário no crime de violação de direito autoral, com pena de 3 meses a 1 ano, ou multa.

Além disso, deve-se considerar que atividade criativa da IA ainda se encontra em uma zona cinzenta de desenvolvimento. Há diversos relatos da citação de fatos, obras, jurisprudências, por parte do ChatGPT que não encontram correspondência na realidade, ou seja, a ferramenta pode criar informações a partir da base de dados existente.

Logo, faz-se necessária a checagem das respostas obtidas, caso contrário o usuário pode incorrer na disseminação de informações falsas, ou fundamentar-se em referência inexistente, prejudicando-se academicamente, ou profissionalmente.

No entanto, reitera-se que o uso da IA não é negativo por si só. Não se pode negar que a ferramenta é muito útil para diversas atividades, como revisão ortográfica, gramatical organização de listagens, criação de gráficos, modelos de slides, indicação de normas técnicas, mas sempre acompanhado da devida filtragem do usuário.

Por todo o exposto, não se veda a utilização da IA, mas ressalta-se que o seuuso deve se dar em observância das normas gerais que guiam o comportamento em sociedade. No meio acadêmico, deve sempre levar em consideração a ética e metodologia científica a fim de garantir a originalidade e a qualidade da produção do conteúdo. O usuário deve sempre ter em mente que eventuais abusos podem acarretar consequências legais indesejáveis à vida profissional e acadêmica.

6) Existe algo a mais, que vc considere importante destacar?

A internet, as ferramentas de pesquisa e, até memo as redes sociais, revolucionaram o modo de produção de informações. Todavia, é necessário atentarmos para a qualidade do conhecimento produzido.

Atualmente, já se discute acerca do bombardeamento constante de notícias, textos e conteúdo. O excesso de informação poderia fomentar uma verdadeira “Era da desinformação”, propícia para a disseminação de informações falsas, controle de massas e alienação informacional.

Nesse sentido, a IA deve ser observada com a mesma cautela. Apesar do refinamento das respostas obtidas quando da sua utilização, é fundamental a checagem das informações, a consultadas fontes originárias, para garantir a qualidade, e inclusive, a veracidade do conteúdo.

A regulamentação da atividade é primordial para que se garanta a conformidade da ferramenta à legislação pátria. Mas faz-se igualmente necessária a educação dos usuários para utilização da plataforma de forma crítica e com vistas a auxiliar e não substituir a produção humana.