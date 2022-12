Univet Belém traz dicas para você viajar feliz com seu pet

O final do ano chegou e com ele, a época de viajar e aproveitar com a família. E quem não pode faltar são os pets. A maioria dos animais, principalmente os cachorros, amam a hora do passeio, mas antes de pegar a estrada, é importante pensar no bem-estar desses pets durante a viagem. Afinal, destinos mais longos podem ser extremamente cansativos e estressantes para os animais. Pensando nisso, a Univet Belém destacou algumas dicas para você viajar de forma tranquila e feliz com seu amigo de todas as horas.

O primeiro passo para ter uma viagem sem dor de cabeça é preparar o animal antes de embarcar, principalmente quando se trata de cuidados com a saúde e o bem-estar deles. Se a viagem for de carro, garanta o conforto necessário para o animal não ficar estressado durante o trajeto. Caso a viagem seja de avião, é importante estar atento às regras de embarque.

Para te ajudar a entender melhor sobre o assunto, a Univet Belém preparou uma check-list para você viajar com o seu pet. Confira:

Carteira de vacinação

Manter a vacinação do animal em dia é essencial em qualquer ocasião. Em casos de viagens, isso não seria diferente. Afinal, o animal terá contato com outros ambientes, o que pode ocasionar alguma reação no organismo do pet. Então, antes de viajar, não esqueça de checar se as vacinas estão atualizadas. E caso tenha alguma pendência, a Univet Belém está pronta para receber o seu animal com as melhores vacinas do mercado.

Alimentação

O preparo para a viagem é fundamental. E isso também inclui a alimentação do pet. O ideal é não alimentar o animal durante a viagem. Com a movimentação do carro ou do avião, o mesmo pode sentir enjôos e sofrer alteração no sistema digestivo. A dica é que o animal seja alimentado antes da viagem, para evitar contratempos.

Caixa de transporte

As caixas de transporte são essenciais para garantir a segurança do animal durante a viagem. Porém, quando o pet não está acostumada com as mesmas, a viagem pode se tornar um momento de estresse. A dica é treinar com o bichinho de estimação para que ele se acostume com a caixa de transporte. Coloque-o na caixa durante alguns dias antes da viagem. E fique atento ao tamanho da caixa, a fim de garantir o conforto do animal, sem deixar de seguir as regras das companhias aéreas, em caso de viagem de avião.

Faça um check-up

O cuidado com a saúde do animal deve ser prioridade para qualquer tutor. Antes de viajar, verifique como está a saúde do pet. Além disso, para viajar de avião, os tutores devem apresentar o atestato de saúde emitido pelo médico veterinário. Também é importante ficar atento ao controle de carrapatos e pulgas, ter atenção redobrada com animais filhotes e idosos, entre outros.

A Univet Belém conta com clínica e hospital veterinário 24 horas e oferece ao seu pet o melhor atendimento para garantir a tranquilidade que você precisa durante a sua viagem!