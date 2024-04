Universo financeiro: saiba como os influenciadores podem ajudar a melhorar as finanças

Muita gente quer melhorar a saúde financeira e, para isso, é fundamental buscar conhecimento ou ajuda em algum lugar. Existem vários meios de aprender mais sobre esse vasto universo financeiro, mas entre os mais buscados atualmente estão os conteúdos de influenciadores de finanças.

De que forma os influenciadores podem ajudar a entender melhor sobre o mercado financeiro foi tema do episódio do podcast "Popcast", apresentado pelo youtuber, streaming, criador de conteúdos gamer e geek nas redes sociais, narrador e apresentador de eventos eSports, Dom Sousa, e que contou com a participação do contador André Lucas Barros. O Popcast é um projeto idealizado pelo Grupo Liberal e patrocinado pelo Popbank.

Ter boas influências no mercado financeiro é importante para entender mais sobre tudo o que envolve as finanças, como destaca André. “O ambiente influencia em como a gente toma as nossas decisões e como a gente age. A própria psicologia relacionada às finanças relata isso. O nosso país, historicamente falando, tem uma relação pouco profissional com o dinheiro. Geralmente, aprendemos o que é passado pelos nossos pais. Então, ter boas influências é fundamental”, destaca.

Educação financeira

A educação financeira atua diretamente na habilidade de entender e gerenciar o dinheiro de forma consciente e responsável. Por meio dela, é possível planejar, investir e gastar dinheiro de acordo com os objetivos e necessidades da família.

Para o contador, o recomendado é que o aprendizado sobre como usar o dinheiro comece na infância, o que vai refletir na relação da criança com o dinheiro desde os primeiros anos escolares.

“É fundamental trabalhar a educação financeira nas escolas. Seria de extrema importância ter educação financeira desde o ensino mais básico, adaptado para as crianças, para ter esse contato com o dinheiro. Muitos pais evitam falar sobre esse tema com as crianças e se tivesse uma educação continuada desde o ensino base até o ensino médio, acredito que melhoraria muito o nosso índice de endividamento das famílias”, ressalta o contador.

O mercado financeiro conta com diversos influenciadores que abordam conteúdos sobre finanças. Entre os mais conhecidos estão Nathalia Arcuri, do canal "Me Poupe", Thiago Nigro, fundador do canal "Primo Rico", Nathália Rodrigues, do canal "Nath Finanças", entre outros. Apesar do aprendizado que os influenciadores podem proporcionar, é importante estar atento às orientações recebidas e não cair em ciladas.

“A principal dica é olhar para a promessa. Se tem alguém oferecendo algo muito rápido, um milagreiro, digamos assim, você deve ficar com dois pés para trás. Então, prometeu ganhos rápidos, mudança de vida muito facilitada, um investimento que vai fazer você sair da condição que está, você deve ficar atento. Avalie sempre o contexto desse influenciador, o que ele está falando e para quem ele está falando”, destaca o contador.

Para saber mais sobre o mundo das finanças e ouvir o episódio completo do podcast Popcast clique aqui.