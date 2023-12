Uniodonto Belém: Experiência e qualidade nos cuidados odontológicos

A Uniodonto Belém mantém o compromisso de realizar atendimentos odontológicos com excelente nível de qualidade desde que foi fundada, em 21 de outubro de 1986. Nesses 37 anos de atuação no mercado, tem por finalidade garantir assistência a todos os públicos, com serviços a um menor custo e ajudando a melhorar os índices de saúde bucal em todo o Estado do Pará.

O início da Uniodonto Belém ocorreu quando um grupo de cirurgiões-dentistas seguiu o exemplo de Dalton Nunes, que no ano de 1972, em São Paulo, fundou a primeira cooperativa de cirurgiões-dentistas no Brasil. Desde a criação e agregação, por meio de muito trabalho, a empresa estabelecida em Belém se tornou a atual líder de mercado na região Norte e a terceira maior operadora do sistema Uniodonto no Brasil. Tal alcance é fruto do empenho da diretoria da cooperativa no Pará, formada por Ariosto Dias, Luis Otávio, Oswaldo Braga, João Neto e Fernando Cecim - presidente, vice, superintendente, diretor financeiro e diretor administrativo, respectivamente.

Possuindo em seu DNA a ética em todos os relacionamentos com empresas clientes, colaboradores, fornecedores e com a sociedade que busca atendimentos, a Uniodonto Belém é engajada com a segurança do cliente, otimização dos serviços, melhoria da produtividade e inovação. Além disso, ao seguir o modelo contratual da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - que defende o interesse público sobre a assistência suplementar à saúde no Brasil -, a Uniodonto Belém resguarda e faz valer os direitos tanto dos próprios funcionários quanto dos beneficiários dos planos.

Expansão

Durante os anos de atuação a Uniodonto Belém passou a operar em 36 municípios. Também possui dois polos nas cidades de Marabá e Santarém, onde os clientes encontram uma grande estrutura com total preparação para os atendimentos, semelhante à unidade da capital paraense. Além disso, seguindo os planejamentos de extensão das unidades, a empresa tem, ainda, um polo localizado em São Luís, no estado do Maranhão, conquista que cumpre os objetivos da cooperativa de atuar com um atendimento que alcance novas localidades que ultrapassem as fronteiras do Pará.

Conforme Ariosto Dias, a Uniodonto Belém atende cerca de 140 mil usuários e está em aproximadamente 300 empresas, por meio dos planos odontológicos individuais e familiares. “A visão de mercado passa pela expansão do negócio, onde o aumento de usuários vem com o crescimento do atendimento. Sendo assim, a logística tem que ser aumentada pelos locais onde se fecham as negociações e onde há a necessidade de se ter a acessibilidade ao tratamento odontológico”, aponta.

Para o presidente da Uniodonto Belém, todos os números obtidos por meio das unidades da cooperativa norteiam as decisões que serão tomadas. “Temos tido um crescimento sempre dentro do planejamento. Possuímos um volume de atendimento bastante significativo devido à base de pessoas que atendemos. Atuamos no formato de urgência 24 horas, onde oferecemos todo o suporte aos usuários e nossos cooperados plantonistas que realizam um atendimento de qualidade. Estamos sempre fazendo esse trabalho de satisfação junto aos clientes e temos um retorno satisfatório, pois são essas informações que nos norteiam para tomada de decisões”, garante Ariosto.

Os desafios da saúde bucal

Como prioridade entre os serviços relacionados à saúde bucal, a Uniodonto Belém destaca a importância da atenção primária como fator que reduz e previne transtornos. O primeiro ato da cooperativa é realizar o acompanhamento do cliente, antecipando os cuidados e evitando o que pode vir a ser um problema de saúde odontológica. Tais cuidados evitam custos desnecessários e desconfortos, além de riscos para o paciente.

Em todos os municípios em que atua, a Uniodonto trabalha para combater as carências que afetam a saúde bucal. Em muitas regiões do Pará, onde a cooperativa está localizada, as demandas são semelhantes. “A necessidade de um tratamento, em muitas ocasiões, é provocada pela insuficiência de serviços básicos, que iriam ajudar na prevenção de problemas dentários. Por isso fazemos, também, um grande trabalho para cuidar dos clientes, por meio de assistência e orientação odontológica, sem falar das palestras e treinamentos de escovação dentária”, explica Ariosto Dias.

Custo-benefício

Diante das conjunturas atuais do Brasil, a Uniodonto Belém entende a importância do cenário econômico e de oferecer serviços aprimorados, que levam em consideração o custo-benefício. A intenção da cooperativa é suprir as demandas sociais, pois em algumas cidades as pessoas não tinham condições de ir até um consultório odontológico com atendimento de qualidade.

“A Uniodonto Belém procura sempre promover uma odontologia que chegue com satisfação aos nossos usuários. Nossos profissionais trabalham com equipamentos modernos, com materiais de excelente tecnologia, tudo para atender os clientes. E seguimos nesse caminho de nos consolidar no mercado como uma operadora de saúde, respeitando o cliente dentro de uma expectativa operacional de mercado”, declara Ariosto.

Prevenção

Atualmente é impossível tratar da saúde sem antes pensar na higiene e no bem-estar bucal, já que a boca é o primeiro reflexo de vida e sobrevivência. E é nesse momento que as cooperativas entram como uma terceira via para ajudar a resolver questões de prejuízos e perdas dentárias.

Ter uma vida de forma sadia está associado aos cuidados odontológicos e à obtenção de um plano de saúde adequado para as necessidades. Na Uniodonto Belém os profissionais colaboradores realizam a prevenção e, após, o controle e monitoramento dos casos conforme o tratamento adequado. Mas antes desse processo é necessário que os pacientes cheguem até as clínicas.

“Tudo está relacionado à quantidade de informações que se obtém. Hoje as pessoas são muito mais informadas, por isso os resultados aparecem. É imprescindível que a sociedade entenda a importância de um tratamento. Essa é uma das principais perspectivas para que o público consiga melhorar mais ainda esses números sobre cuidados odontológicos, no Pará e no restante do País”, finaliza Ariosto Dias.