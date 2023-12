Unimed Belém se destaca como a maior operadora de saúde do Norte

A Unimed é uma empresa de serviços de saúde e bem-estar que oferece cobertura em todo o Brasil. No Pará, mais precisamente na capital do estado, a Unimed Belém reflete os propósitos da marca nacional, promovendo saúde e qualidade de vida aos beneficiários, por meio do cooperativismo médico e do amplo conhecimento em cuidados à saúde, para que mais pessoas possam viver melhor.

Há mais de 40 anos de existência, todas as ações e projetos da cooperativa de saúde paraense fazem parte de um movimento que busca o desenvolvimento social e econômico para um grupo de pessoas com interesses em comum, baseado na honestidade, equidade, solidariedade e transparência, conceitos estes que definem o cooperativismo. Isto faz da Unimed Belém uma empresa segura e com credibilidade no mercado.

“O cooperativismo é a mola propulsora de todas as atividades da empresa e acreditamos que o futuro da sociedade está na dependência do fortalecimento do cooperativismo. Para os nossos beneficiários, o impacto disso está na oferta de serviços com maior valor agregado, com mais qualidade a um preço justo”, pontua Dr. Wilson Niwa, presidente do Conselho Administrativo da Unimed Belém.

Atualmente, cerca de 2 mil médicos cooperados e cooperadas, e 2.900 mil colaboradores compõem a Unimed Belém, todos dedicados incansavelmente ao atendimento de mais de 275 mil beneficiários.

Inovação e novas tecnologias

Quando se fala em inovação, a Unimed Belém se destaca no quesito implementação de novas tecnologias para aprimorar o atendimento aos clientes. Entre as iniciativas recentes, está a construção do Hospital Unimed Prime, com estrutura moderna, ampla oferta de serviços e padrão de atendimento comparado aos grandes centros hospitalares do país.

O centro hospitalar possui em suas instalações um extenso parque de imagens, com equipamentos modernos e de alta tecnologia, como a plataforma de hemodinâmica Azurion, da Phillips, a única da região Norte do Brasil, cujo investimento foi de cerca de R$ 7 milhões. Esse é apenas um dos equipamentos de última geração disponíveis aos pacientes.

Outro serviço que utiliza a tecnologia em prol do cuidado com a saúde dos beneficiários da Unimed Belém é o Centro de Clínicas e Terapias Especializadas (CCTE), uma estrutura de 1.924,76m², implantada a partir de um projeto arrojado para atender pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos do neurodesenvolvimento, que possui em suas instalações o que há de mais moderno para auxiliar no desenvolvimento de cada paciente.

Reconhecimento

Ao longo de sua jornada, a Unimed Belém cresceu e se transformou na maior operadora de plano de saúde da região Norte, sendo hoje referência nacional pela adoção de boas práticas de governança, além de ter o reconhecimento de órgãos avaliadores locais e nacionais.

A exemplo disto está a manutenção do certificado nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA) ofertada ao Hospital Pediátrico da Unimed Belém (HPU), em abril deste ano. A recertificação é concedida pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES) às instituições que atendem a critérios rigorosos de avaliação, com base em padrões internacionais.

No campo da sustentabilidade, a Unimed Belém recebeu em novembro de 2022 o prêmio Inova+Saúde, na categoria voto popular. Com o projeto “Mercado Livre de Energia”, a cooperativa de saúde apresentou os resultados da implantação de um modelo de contratação de energia elétrica no mercado livre, instalado no Hospital Unimed Prime. O projeto demonstrou redução de custos de até 35%, além de ter um importante papel na vantagem de compra de energia em fontes renováveis.

Ainda em novembro do ano passado, o Hospital Unimed Prime também ganhou destaque no Programa de Boas Práticas Clínicas ao receber a certificação Black Diamond, da 3M Company, empresa referência em oferta de programas educacionais de alta qualidade voltados à segurança no ambiente hospitalar. Dessa forma, o hospital se tornou o único na região Norte a obter esta validação.

Já em 2020, a Unimed Belém conquistou, pela primeira vez, a categoria prata na 3ª edição do Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade, concedido pela operadora nacional. O título é um reconhecimento à gestão que fortalece os princípios do cooperativismo, a integração e a perenidade do Sistema Unimed.

Novos rumos da Unimed

Todo reconhecimento dado à Unimed Belém fortalece a reputação da empresa e aponta para a direção na qual a cooperativa de saúde pretende seguir, aprimorando serviços, ampliando a rede de atendimento, promovendo atendimento humanizado desde a atenção básica, acompanhando de perto a jornada de cada paciente, além de promover conforto e segurança aos clientes e cooperados.

Na avaliação da diretora-executiva da Unimed Belém, Dra. Liane Rodrigues, a cooperativa de saúde se consolidou como uma cooperativa forte no Sistema Unimed por meio de características distintas.

“A nossa sólida reputação é resultado da nossa firme dedicação à transparência, excelência na gestão e ao nosso compromisso inabalável com a qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde que oferecemos. Estas são as características distintivas que nos diferenciam e fortalecem nossa presença na comunidade”, afirma.

Para o futuro da Unimed Belém na região, Dra. Liane Rodrigues destaca o projeto inovador de implantação do transplante de medula óssea na capital paraense. “Nossos planos envolvem elevar ainda mais o padrão de nossos serviços nos próximos anos, tornando-os mais acessíveis e mantendo a excelência que nos tornou a principal operadora de planos de saúde na região Norte. Além disso, estamos buscando parcerias inovadoras, como a realização de transplantes de medula aqui na capital, em parceria com o Hospital Saúde da Mulher, encerrando a necessidade de pacientes se deslocarem até Fortaleza para o procedimento”, anuncia.

Dra. Liane Rodrigues completa: “Os clientes e cooperados podem esperar uma melhoria contínua na qualidade de nossos serviços de saúde. Estamos empenhados em oferecer uma rede credenciada mais ampla, melhorias no atendimento e um firme compromisso com a responsabilidade social. Além disso, podem contar com serviços inovadores como o Unimed Fone e o acesso ao serviço de ambulância, que visam atender às suas necessidades de forma eficaz e conveniente”.

Planejamento estratégico

Recentemente, o planejamento estratégico da Unimed Belém passou por reformulação, visando alinhar os propósitos da empresa a seus objetivos e valores, de modo a potencializar a operação técnica e fortalecer projetos e ações táticas.

Dessa forma, a Unimed Belém apresenta como modelo de negócio a promoção de “saúde com qualidade e segurança”, com a missão de “cuidar da saúde do cliente e garantir a sustentabilidade da cooperativa”, visando “manter-se como referência em planos de saúde na região, com foco na qualidade de vida do cliente com sustentabilidade”, tendo como valores norteadores a “efetividade; transparência; inovação; cooperação; atendimento humanizado; integridade; e Ética.”

Também compõem o planejamento estratégico, perspectivas a respeito do Patrimônio Humano; Processos Internos e Tecnologia; Mercado e Clientes; Finanças; e Cooperados.

Tudo feito pela Unimed Belém até aqui tem como propósito oferecer à sociedade paraense uma extensa cartela de serviços, correspondente ao potencial da cooperativa de saúde em oportunizar um atendimento global às necessidades dos beneficiários, investindo rotineiramente no acesso a estes serviços e informações com clareza e celeridade.