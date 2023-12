Unimed Belém recebe Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2023

A Unimed Belém recebeu o Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2023, no nível de maturidade Primeiros Passos, tornando-se a única cooperativa do ramo de saúde da Região Norte a receber o reconhecimento. A premiação, realizada pelo Sistema OCB, aconteceu durante evento presencial realizado no dia 5 de dezembro, em Brasília.

A nota final da Unimed Belém, avaliada pela banca julgadora da premiação, foi de 98,5% no caderno de Governança e 97,3% no caderno de Gestão.

“São muitas as iniciativas realizadas em nossa cooperativa desde 2018 com foco na implantação da Governança Corporativa e na melhoria dos processos de Gestão. O Programa de Desenvolvimento de Gestão das Cooperativas (PDGC), iniciado em 2021, trouxe robustez aos trabalhos em andamento e nos desafiou a ser melhores a cada ciclo. Dedico este prêmio a todos os colaboradores e dirigentes que superaram as adversidades e conquistaram esta premiação. Vamos em busca do Ouro na próxima edição!", declarou o presidente do Conselho Administrativo da Unimed Belém, Dr. Wilson Niwa.

Unimed Belém recebeu o Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2023 (Reprodução/Unimed Belém)

No total, 310 cooperativas de diversos segmentos de atuação se inscreveram para a edição deste ano do prêmio. Porém, apenas 56 cooperativas foram vencedoras, considerando os níveis de maturidade Primeiros Passos, Compromisso para a Excelência, Rumo à Excelência e Excelência, recebendo os troféus nas faixas Ouro (17), Prata (17) e Bronze (22).