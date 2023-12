Unimed Belém lança última edição do ano da campanha Fique no Verde

Os clientes da Unimed Belém já podem aproveitar as facilidades de quitação de débitos durante a última edição da campanha Fique no Verde de 2023. A ação ocorrerá até o dia 29 deste mês.

Em sua 3ª edição, a ação beneficiará, com o abono de juros e multas, clientes pessoa física com contratos ativos e que possuem atrasos há mais 30 dias. Os clientes com contratos inativos terão seus abonos nos dois boletos vencidos há mais tempo. Além disso, a cooperativa de saúde oferece novas possibilidades para quitação de débitos através do pagamento via pix ou pelo parcelamento no cartão de crédito.

Resultados

Na última edição da campanha Fique no Verde, promovida nos meses de setembro e outubro, mais de 27 mil beneficiários conseguiram quitar seus débitos financeiros com a Unimed Belém, alcançando as metas estipuladas pela cooperativa.

“Estamos chegando ao final deste ano comemorando o sucesso da campanha Fique no Verde. Como operadora de saúde também nos preocupamos com a vida financeira de nossos clientes, por isso oferecemos meios para que cada beneficiário fique em dia com as mensalidades do plano de saúde. Vimos que muitos deles aproveitaram a oportunidade do abono de juros e multas para quitar seus débitos. Isso é bom para os beneficiários, assim como para a sustentabilidade da operadora de saúde”, avalia o Dr. Eduardo Carvalho, diretor financeiro da Unimed Belém.

Informações

Para atendimento presencial, basta ir até uma das unidades abaixo:

- Unidade de Negócios - Sede Administrativa: Travessa Curuzu nº 2212, bairro do Marco, Belém-PA.

- Unidade de Urgência e Emergência Doca: Av. Visconde de Souza Franco, S/N

- Reduto, Belém–PA.

- Unidade de Urgência e Emergência BR: Rodovia BR-316, Km 4, S/N, bairro

Guanabara, Ananindeua–PA.

Para mais informações entre em contato com o setor Financeiro da Unimed Belém pelo whatsapp 4009-5182 ou ligue para 4009-5253.