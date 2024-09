Uniesamaz lança edital para o Processo Seletivo do Curso de Medicina

Na manhã desta segunda-feira, 09, o Centro Universitário da Amazônia - UNIESAMAZ realizou o lançamento do edital e o início das inscrições para o aguardado Processo Seletivo do curso de Medicina, que marcará a oferta da primeira turma da graduação já para esse segundo semestre de 2024. O evento foi transmitido ao vivo e contou com a presença do Reitor da UNIESAMAZ, Prof. Dr. Reinaldo Williams de Almeida Gonçalves, da Vice-Reitora, Profa. Rita Nazaré de Almeida Gonçalves Neves Braga, e do novo coordenador do curso de Medicina, Dr. Alceu Karipuna.

Durante a live, o Reitor da UNIESAMAZ, Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves, fez a abertura com um discurso emocionado de agradecimento. “Primeiramente, agradeço a Deus e a todos que, direta e indiretamente, contribuíram para que este sonho se tornasse realidade. Existem pessoas que ficarão marcadas na história deste curso, pessoas que nos ajudaram e continuam nos ajudando. Quero agradecer a todo o meu corpo diretivo, acadêmico, docentes, corpo técnico-administrativo, cuja somatória de esforços permitiu que chegássemos a este momento. Estamos comemorando com muita alegria, muito obrigado!”, destacou o Reitor.

Detalhes do Processo Seletivo

O Processo Seletivo do curso de Medicina da UNIESAMAZ oferece 60 vagas para o período diurno, em tempo integral, sendo 20 vagas destinadas ao ingresso via Nota do ENEM e 40 vagas para ingresso por meio de Prova de Vestibular. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 19 de setembro pelo site da instituição. No portal, os candidatos também podem acessar o edital completo para mais informações.

A prova de vestibular será realizada no dia 22 de setembro, das 08h às 12h, no Campus São Pedro. Os candidatos devem comparecer ao local com uma hora de antecedência, portando documento de identificação com foto e comprovante de inscrição. O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 24 de setembro, e as matrículas dos candidatos classificados serão realizadas no período de 25 a 27 de setembro de 2024. As aulas para os novos alunos estão programadas para iniciar no dia 01 de outubro.

Para esclarecer dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Central de Atendimento da UNIESAMAZ pelo e-mail atendimento@uniesamaz.edu.br ou pelo WhatsApp (91) 99292-0101.

Novo coordenador do curso de Medicina

Durante o evento, o Reitor anunciou com entusiasmo o nome do Prof. Dr. Alceu Karipuna como o novo coordenador do curso de Medicina da UNIESAMAZ. Natural da etnia Karipuna do Amapá, Dr. Alceu é Médico formado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), pesquisador e professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Ele possui Mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais pela Universidade de Brasília (UnB) e atualmente está cursando o doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade na Universidade de São Paulo (USP). Dr. Karipuna também é membro da Comissão de Medicina de Fronteiras do CFM, Fellow Sênior em Direitos Humanos pela ONU Genebra e fundador do Instituto Akari.

Dr. Alceu Karipuna expressou sua gratidão e entusiasmo ao se juntar à UNIESAMAZ. “É uma alegria muito grande, como médico, professor e indígena, poder contribuir com o curso de Medicina da UNIESAMAZ. Estamos comprometidos com a responsabilidade social, considerando todas as realidades sociais da nossa região, aliadas à estrutura do curso e aos nossos docentes, para oferecer a melhor formação para os médicos formados pela Uniesamaz”, afirmou.

O lançamento do curso de Medicina representa um marco histórico para a UNIESAMAZ, reafirmando o compromisso da instituição com a excelência no ensino superior e com a formação de profissionais preparados para atuar com competência e responsabilidade na área da saúde.

Inscreva-se já e faça parte desta nova história!