Uniesamaz: entenda como funciona a transferência externa

Cada vez mais comum nas instituições de ensino superior, o processo de transferência externa trata-se da mudança de universidade, ou seja, é quando o aluno desfaz o vínculo com a instituição atual, cancelando a matrícula e passa a estudar em outra universidade. Em Belém, a Uniesamaz realiza esse processo de maneira simples e prática, por meio de profissionais altamente capacitados.

Segundo Érica Paula Borri, coordenadora pedagógica da Uniesamaz, a instituição de ensino possui um excelente corpo docente e coordenadores atentos a esse processo de transferência externa.

“O aluno agenda conosco via atendimento, é realizada uma análise do histórico escolar da instituição de ensino superior de origem. Após esse processo, entregamos o parecer e o aluno encaminha para matrícula a cópia do RG, do CPF, do comprovante de residência e do comprovante de mensalidade paga no último semestre cursado na instituição de origem”, explica a coordenadora pedagógica.

Após esse processo, o estudante consegue ter acesso a recursos e oportunidades diferenciadas, como estágio, pesquisas e outros benefícios acadêmicos.

Diferença entre transferência interna e externa

É válido destacar que muitos estudantes confundem a transferência externa com a interna. Por isso, é importante esclarecer as diferenças entre elas. Confira!

- Transferência interna: ocorre quando o estudante muda algum aspecto da sua graduação, podendo ser a mudança de curso, modalidade, campus ou período.

- Transferência externa: o estudante desfaz o vínculo com a instituição atual, cancelando a matrícula e passa a fazer sua graduação em outra. Esse tipo de transferência pode ser feito entre instituições de ensino superior públicas ou particulares.

Outro ponto importante é que, seja uma transferência interna ou externa, existe a possibilidade de aproveitar disciplinas já cursadas pelo estudante.

Além da transferência externa, a Uniesamaz também oferece os seguintes serviços:

- Segunda graduação: o candidato que já possui uma graduação ingressa direto na Uniesamaz com um desconto de 70%. Apresentando o diploma da primeira graduação, ele faz a matrícula direto para o curso, sem a necessidade do vestibular;

- Vestibular agendado: o candidato acessa https://vestibular.uniesamaz.awsolucoesweb.com/produto/vestibular-tradicional-uniesamaz-2024-2, realiza a inscrição, paga a taxa de inscrição e recebe o link para realização da prova on-line. Desta forma, o candidato realiza a prova de qualquer lugar, em qualquer horário;

- Aluno com matrícula trancada que queira retornar: alunos que trancaram o curso também têm o benefício do desconto de 70%. O aluno se dirige à unidade da Uniesamaz, para solicitar a análise e retornar ao curso.

A Uniesamaz investe na excelência acadêmica, proporcionando uma formação sólida e atualizada. A instituição prepara os estudantes para se destacarem em suas áreas, oferecendo ferramentas e o conhecimento necessário para o sucesso profissional.