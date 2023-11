Unidade Mais Barato Tapanã: moderna, sofisticada e pronta para surpreender

Pensando em oferecer conforto e comodidade ao cliente, a unidade conta com um ambiente climatizado em toda sua extensão, onde proporciona uma experiência agradável durante as compras. Outro destaque especial é o hortifruti, que oferece uma variedade impressionante de frutas e verduras frescas. Além disso, a unidade Mais Barato Tapanã apresenta uma mesa de nebulização que garante a qualidade e a frescura dos produtos, mantendo-os em condições ideais para consumo.

Os que não deixam de levar uma boa carne podem contar com o açougue da unidade que dispõem de carnes selecionadas e cortes exclusivos. Na padaria, além de uma ampla variedade de opções de pães e confeitaria, a unidade oferece uma experiência única: a possibilidade de montar sua própria pizza na hora, escolhendo os ingredientes de sua preferência.

Padaria conta com ampla variedade de opções de pães e confeitaria (Reprodução/Mais Barato)

As unidades do Supermercado Mais Barato já são conhecidas pela vasta seleção de produtos de várias marcas, tipos e de boa qualidade, a loja Tapanã não é diferente, garante ao cliente encontrar tudo o que desejam para suas compras no supermercado. Além disso, um amplo e exclusivo estacionamento está disponível para fornecer uma boa experiência em cada visita.

Unidade Mais Barato Tapanã oferece um mix completo de produtos (Reprodução/Mais Barato)

A unidade Mais Barato Tapanã é referência à comunidade, proporcionando uma opção de compras de alta qualidade, atendimento diferenciado e uma experiência agradável para os moradores da região.