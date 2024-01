Unama tem conceito máximo em avaliação do MEC

Ter um ensino superior de qualidade e excelência, conforme a avaliação do Ministério da Educação (MEC), é o sonho de muitos estudantes, já que essa instituição é o grande referencial para que os jovens e adultos tenham como avaliar a qualidade de um curso. No Pará, a Universidade da Amazônia (Unama), manteve a nota cinco no recredenciamento do MEC.



A pontuação máxima na avaliação indica que a instituição de ensino superior atende a todos os critérios de qualidade exigidos pela instituição reguladora. A conquista reconhece o trabalho de excelência da universidade no Pará e no norte do Brasil.

Reitora da Unama, Betânia Fidalgo, comenta que está muito orgulhosa e feliz com o reconhecimento do MEC (Fernando Sette/arquivo Unama)

De acordo com Betânia Fidalgo, reitora da Unama, a avaliação do MEC ocorreu no segundo semestre de 2023. Ela foi organizada em várias etapas, são elas: repasse das listas do corpo docente, com destaque para as titulações de mestre e doutores; atividades executadas por curso ou centro (vários cursos integrados); projetos de extensão; pós-graduação lato sensu ou stricto sensu; além da avaliação da estrutura do prédio da instituição, que possui acessibilidade, laboratório e clínicas-escolas. A liberação da portaria do MEC, referente à nota cinco da Unama, foi publicada no Diário Oficial da União em dezembro de 2023.

“A nota cinco é válida para toda a universidade e leva em consideração a excelência nos pilares do ensino, pesquisa e extensão, tanto da graduação até os mestrados e doutorados. Este ano, completamos 50 anos de história, de contribuição para a Amazônia, e esse conceito vem para exemplificar o que construímos em prol do acadêmico e dos profissionais que são devolvidos à sociedade” - Betânia Fidalgo.

Oportunidades

É válido destacar que a nota cinco valida a qualidade no ensino que a instituição de ensino superior oferece para os estudantes, mostrando que a universidade trabalha para dar o melhor a todos que integram o grupo, seja na infraestrutura, excelência dos laboratórios, no acervo literário ou em vários ambientes de estudo.

Unama tem o objetivo de contribuir na formação ética dos estudantes e deixá-los capacitados para encarar o mercado de trabalho (Divulgação/Unama)

Outro ponto importante é que o estudante entra na Unama com a oportunidade de estagiar dentro da universidade ou nos estabelecimentos parceiros. Além disso, pode sair da graduação, passar pela pós-graduação, mestrado e chegar ao doutorado na mesma universidade, com a mesma qualidade de ensino.

Planos

A reitora Betânia Fidalgo destaca que em 2024 a Unama vai continuar inovando com a atuação do Ubíqua, sistema de aprendizagem do ensino superior, e incentivando o conhecimento em várias plataformas, como é o caso do streaming Unama Play.

“Quero pontuar, ainda, a busca por novos parceiros que venham somar com a universidade, como é o caso da Embaixada da República Tcheca, que tem um consulado instalado na Unama. Vamos continuar com novas programações acadêmicas e profissionais, trazendo pesquisadores e personalidades de renome nacional aos congressos de saúde e direito, além de criar eventos que fomentem a pesquisa, tragam networking aos acadêmicos e contribuam para uma Amazônia mais sustentável”, finaliza.

Todas as Instituições de ensino superior do Brasil são reavaliadas periodicamente pelo MEC, por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). As notas variam de um a cinco. Para saber mais sobre os cursos e conquistas da Unama, clique aqui.