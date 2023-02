Unama incentiva projetos de economia solidária

A economia solidária é tema do projeto empreendedor “Andorinhas” idealizado pelo professor João Claudio Arroyo, coordenador do Mestrado Profissional em Gestão de Conhecimentos para o Desenvolvimento Socioambiental, da Universidade da Amazônia (UNAMA).

O projeto foi criado em 2015 e surgiu do acúmulo coletivo de experiências em busca de soluções para problemas históricos cientificamente comprovados, como a fabricação da pobreza e a concentração da riqueza e visa promover a economia solidária, na qual o trabalhador é visto como sujeito produtor e gestor das atividades econômicas praticadas coletivamente, por exemplo, costura criativa, artesanatos, confecção de bonecas, crochê e cerâmica.

O Andorinhas tem a proposta de trabalhar em regime cooperativo com incentivo à produção conjunta reunindo pessoas de diferentes áreas, entre elas, pedagogia, psicologia e música. Além de valorizar os recursos locais, como explica o professor João Claudio Arroyo. “O projeto trabalha o empreendedorismo a partir da valorização dos recursos locais, sejam as matérias primas, as pessoas ou os saberes".

O professor João Claudio Arroyo, idealizador do projeto, fala sobre a importância da gastronomia no empreendedorismo loca (Arquivo pessoal)

Para o professor, a gastronomia, em especial na região amazônica, pode cumprir um papel propulsor no desenvolvimento solidário, democrático e ambientalmente inteligente respeitando a cultura e valorizando os recursos disponíveis, um dos objetivos do projeto Andorinhas.

“Porque aqui temos insumos excelentes que os que produzem possuem excelência amadurecida há milênios, de proteínas a temperos únicos. Uma gastronomia que pode ao mesmo tempo ocupar o hábito diário de alimentação de seu povo com as inovações necessárias e, ao mesmo tempo, ser uma atração turística fina nacional e internacional. Mas precisa de uma gestão produtiva onde a escala seja alcançada pela multiplicidade de unidades produtivas, respeitando a natureza do ambiente que não suporta monocultivos. Assim teríamos uma economia capaz de atrair capital vital que é o do consumidor final, o que mais remunera, em uma engenharia distributiva que favorece o enriquecimento de baixo para cima, beneficiando, finalmente, todos os setores”, pontua o coordenador.

Os produtos Andorinhas podem ser encontrados no campus Alcindo Cacela, da Unama (Divulgação)

Os produtos Andorinhas podem ser encontrados no campus Alcindo Cacela da Universidade da Amazônia, além do espaço de comercialização e formação com oficinas na área de gestão que qualificam e ajudam a conduzir os empreendimentos.

Para fazer parte do projeto é necessário procurar a coordenação no espaço Andorinha, localizada no campus Alcindo Cacela da Unama e realizar entrevista com o professor João Arroyo, coordenador do projeto.

Os interessados podem atuar como produtor, consumidor, educador, comunicador, pesquisador ou administrador. Para os interessados em ser sócio é necessário participar da Oficina de Acolhimento.