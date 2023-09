Turistas no Círio aumentam procura por estabelecimentos climatizados

Belém recebe anualmente milhares de turistas para a celebração do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Durante esse período, a cidade ferve não apenas de pessoas, mas também pelo tradicional calor amazônico que caracteriza a região. No entanto, muitos dos potenciais consumidores que visitam a cidade das mangueiras, não estão habituados às altas temperaturas e acabam priorizando estabelecimentos comerciais climatizados, como lojas, restaurantes e bares.

Essa demanda por locais climatizados é compreensível, já que o calor intenso pode ser desconfortável para algumas pessoas. Por isso, é importante que os comerciantes locais estejam atentos a essa necessidade dos clientes e ofereçam um ambiente agradável e fresco para todos. O investimento neste tipo de ação atrai e pode fidelizar os consumidores de fora e os que são nativos.

Climatizar ambientes comerciais em Belém pode ser um desafio, especialmente em estabelecimentos de grande porte. No entanto, a oferta de um espaço climatizado é uma forma de se destacar da concorrência e proporcionar uma experiência positiva aos clientes.



Investimento em climatização pode fidelizar consumidores de fora e nativos (Freepik.com)

A climatização não se limita apenas a espaços fechados, como lojas e estabelecimentos comerciais. Também é possível investir em áreas externas, como varandas e jardins, por exemplo. Dessa forma, os clientes podem desfrutar de momentos agradáveis ao ar livre, mesmo nos dias mais quentes.

Uma das principais estratégias é procurar uma empresa especializada e com experiência no mercado, como a loja Imperador que indica a utilização de ar-condicionado central para a climatização de grandes espaços. É importante escolher um modelo adequado ao tamanho do estabelecimento e que seja posicionado de forma discreta, garantindo a manutenção regular do equipamento para evitar problemas de funcionamento.

Para estabelecimentos menores, como lojas e escritórios, a orientação da Imperador são os aparelhos de ar-condicionado split. Alternativa viável por necessitar de pouco espaço. Para descobrir qual o equipamento e modelo mais indicado, confira as melhores opções para os seus ambientes em uma loja Imperador ou clique aqui e saiba mais.