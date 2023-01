Turismo e cooperativismo: Sicoob Coimppa inaugura o 1º Ponto Cooperativo de Atendimento a Turistas

No dia em que marca os 407 anos da capital paraense, a cooperativa de créditos Sicoob Coimppa inaugura o 1º Ponto de Atendimento a Turistas de Belém, localizado na Igreja da Sé, bairro da Cidade Velha. O projeto é fruto da parceria entre a cooperativa paraense e a Catedral Metropolitana de Belém, e tem como objetivo criar uma rede de acolhimento aos turistas em toda cidade.

O vice-presidente do Conselho de Administração da Sicoob Coimppa, Ivan Costa, explica que a localização foi escolhida de forma estratégica, no coração de Belém, a fim de possibilitar informações qualificadas que contam a história da cidade. “O Ponto Cooperativo de Atendimento ao Turista é totalmente gratuito e conta com visitas e tours guiados pelas dependências da Igreja da Sé. É uma ótima experiência aos turistas, e até mesmo para os moradores da cidade, é a oportunidade de conhecer um pouco sobre a beleza e riqueza histórica da Catedral”, afirma.

VEJA MAIS

De acordo ainda com Ivan Costa, a atividade se traduz na reunião de pessoas físicas e jurídicas visando promover o desenvolvimento sustentável da cidade por meio do cooperativismo , a expectativa é que a mobilização promova desenvolvimento para a cidade e possa inspirar outros bairros a contarem as suas histórias para acolher os turistas que visitam Belém.

“O ponto de apoio ao turista culmina na série de ações que a Sicoob Coimppa já realiza no bairro da Cidade Velha, há mais de 5 anos a Cooperativa visa melhorias para esse bairro histórico, exemplo disso é a Unidade Policial conquistada por meio da cooperação da sociedade civil, poder público e empresários”, conclui.

Para conhecer mais sobre a Sicoob Coimppa, clique aqui.