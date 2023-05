Tudo o que você precisa saber antes de realizar uma tomografia

A tomografia computadorizada é um exame de imagem não invasivo que avalia o paciente de maneira anatômica, ou seja, analisa os órgãos interno de todo o corpo. Além disso, esse exame utiliza a junção do equipamento de raio-x com computadores que produzem imagens de excelente qualidade.

Capaz de explorar muitas regiões do corpo, a tomografia é indicada para o diagnóstico de alterações congênitas, infecções, tumores, hemorragias e fraturas. O médico radiologista Bruno Alberto Falcão Pereira, que faz parte do corpo clínico do Hospital Adventista de Belém, destaca que existem diversos tipos desse exame.

“Tomografia de crânio; pescoço; tórax; abdômen e articulações, porém as mais realizadas são as de crânio, tórax e abdômen porque o exame avalia muito bem essas regiões”, elenca o radiologista.

Realizado em uma sala preparada para esse tipo de procedimento, o exame de tomografia é feito em um tomógrafo, que gera feixes de radiação em ângulos precisos. As imagens são combinadas por software, por isso o exame é conhecido como tomografia computadorizada.

Preparo

O preparo para esse procedimento depende da região que será examinada. “Porém, em alguns casos específicos, quando precisamos fazer contraste, que é uma medicação que colocamos na veia para ver alterações específicas, precisamos que o paciente esteja em jejum”, acrescenta o radiologista Bruno Alberto.

Outro ponto importante é que antes de realizar o exame, o paciente é orientado a retirar qualquer objeto de metal que esteja usando, como sutiã, brincos e joias, pois esses acessórios podem prejudicar as imagens do procedimento.

Contraindicações

Devido à alta potência da radiação, é necessário evitar o excesso desse exame, que é contraindicado para os seguintes grupos:

- Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez;

- No caso da tomografia com contraste, para pacientes diabéticos, é necessária a suspensão da metformina (antidiabético oral);

- No caso de pacientes alérgicos ou asmáticos, é necessário informar o problema ao técnico de radiologia para que seja analisada a melhor alternativa para a realização do procedimento.

