Transporte público: melhorias para um sistema mais eficiente

O sistema de transporte público brasileiro passou por várias transformações e nos últimos 30 anos sofre com a falta de investimentos e incentivos por parte do poder público.

O relatório anual 2021-2022, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NUT), mostra que desde1995 o setor vem sofrendo uma queda no faturamento. Em um período de 27 anos teve reduções se destacando três ocasiões: de 1995 a 1998, seguido por 15 anos de estabilidade; dos anos de 1999 até 2013, e novo encolhimento a partir de 2014, com registro negativo resultante da pandemia.

A adoção de subsídios e de receitas extratarifárias são alternativas para apresentar mudanças e oferecer melhorias no setor principalmente para os usuários, que atualmente pagam integralmente os custos de manutenção do sistema, que ainda são insuficientes para cobrir as despesas do sistema.

Os investimentos em subsídios ao setor pela esfera pública municipal e a incorporação de recursos extratarifários permitiriam mudanças fundamentais para a melhoria e bom andamento do transporte público em Belém e região metropolitana.

Renovação da frota e ampliação dos horários das linhas de ônibus podem garantir mais conforto e segurança para os usuários durante as viagens (Paula Sampaio)

A renovação da frota e o aumento de oferta de linhas e horários de ônibus estão entre as principais reivindicações dos usuários e das empresas do setor e são exemplos de ações que podem ser viabilizadas pela adoção de subsídios e investimentos de capitais.

De acordo com os dados do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel), cada ônibus roda, em média, mais de 6 mil quilômetros por mês e as despesas de manutenção crescem com a permanência da frota por longos períodos nas ruas.

Ainda segundo o Setransbel, o investimento para colocar um veículo convencional e em estado novo ultrapassa mais de R$ 700 mil. Já no caso dos ônibus do BRT, o capital fica acima de R$ 1,5 milhões. E retirar o custo apenas do pagamento das passagens dos usuários não é o suficiente para gerir as receitas.

Os avanços na frota com a aquisição de carros novos trarão mais conforto aos usuários e viagens sem grandes interferências que possam atrasar ou paralisar o percurso, como pneus furados, quebra do veículo, entre outros.

A ampliação nos horários e nas linhas de ônibus circulando por Belém e região metropolitana vão possibilitar mais comodidade aos usuários dentro dos veículos e mais tranquilidade nas paradas de ônibus, em especial nos horários de maior fluxo.

Cidades como São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e Curitiba investiram nos subsídios e seguem buscando opções para monetizar a área de transporte público e mobilidade urbana. No Rio de Janeiro, a prefeitura está remunerando algumas linhas e frequências por km rodados, alternativa para manutenção de serviço, além do pagamento da passagem pelos passageiros.