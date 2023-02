Transporte público coletivo brasileiro sofre redução da frota nos últimos 30 anos

Por quase 30 anos, a frota de ônibus do transporte público brasileiro vem sofrendo reduções influenciada por inúmeros fatores, desde a crise econômica, a diminuição de oferta de passageiros, a pandemia de covid-19 e a falta de incentivos no setor pela esfera pública.

O envelhecimento da frota e a falta de renovação ocasionada pela falta de incentivos do poder público e pela escassez do mercado de compra e venda de veículos do tipo ônibus e micro-ônibus também contribui para a redução e, consequentemente, perda de passageiros.

A frota de ônibus vem reduzindo de modo considerável, nos últimos 30 anos, devido à redução do número de usuários do transporte público nacional, que geralmente vai migrando para o uso de outros meios de transporte, com destaque para o surgimento e popularização dos carros por aplicativo, a utilização de bicicletas, além da opção dos trajetos a pé.

O Anuário 2021-2022 da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NUT) aponta que o índice de frota total do sistema diminuiu em 2021. A queda foi de 9,3%, no período de abril de 2020 a outubro de 2021, sendo o menor percentual registrado desde o início do monitoramento, no ano de 2013. A idade da frota também faz parte deste quadro.

De acordo com a NTU, em 27 anos de monitoramento, a idade média da frota brasileira nunca foi tão alta, com idade média de 6 anos.

O cenário da diminuição da frota de transporte coletivo se intensificou com a chegada da pandemia de covid-19, na qual os usuários foram obrigados a cumprir medidas de isolamento social, o que impactou, de modo direto, o uso dos ônibus.

Segundo o estudo feito pela NUT, em 2020, início da pandemia, a demanda de passageiros sofreu uma queda de 32,6%, em comparação ao ano de 2019. Com isso, a quantidade de ônibus circulando é reduzida devido aos altos custos para manter os veículos na rua. Nesse período também houve um desequilíbrio entre os níveis de oferta e demanda no setor, potencializado pela crise econômica.

A falta de incentivos ao setor de transporte público em algumas cidades do país também contribui para o cenário atual. A implantação dos subsídios oferece benefícios para os usuários, porque eles não serão mais responsáveis por custear o valor integral das despesas com o transporte, o que permitirá uma quantidade maior de veículos na rua, serviços com mais qualidade e melhorias na frota.