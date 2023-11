Torre La Vie traz conceito “EKOLIV”

O Torre La Vie é um empreendimento de alto padrão e luxo na capital paraense, contando com um inovador projeto da Construtora Leal Moreira, além de diversos recursos para os futuros moradores na privilegiada localização no bairro de Nazaré, sendo este o oitavo na Rua João Balbi. Com unidades de 188m², penthouses e coberturas de 378m² com 4 suítes, o Torre La Vie, além de toda a comodidade, traz o cuidado com o meio ambiente por meio do conceito “EKOLIV”.

No “EKOLIV”, a sustentabilidade ganha destaque por meio do reaproveitamento de água das chuvas, o que reduz o impacto ambiental e evita desperdícios.

Energia sustentável

As placas solares serão utilizadas de maneira integrada no Torre La Vie, gerando energia para a área condominial. Haverá ainda disponibilidade de carregamento para carros elétricos e luminárias de LED com sensor de presença, diminuindo o consumo de energia elétrica.

O Torre La Vie também contará com uma fachada verde, que além de agregar na beleza do empreendimento, ajuda a filtrar gases poluentes e garante uma melhor qualidade de vida para seus moradores.

Torre La Vie contará com uma fachada verde, garantindo uma melhor qualidade de vida para seus moradores (Reprodução/Leal Moreira)

O projeto arquitetônico do Torre La Vie é assinado pelo arquiteto Ricardo Wanderley. O paisagismo foi elaborado pelo Namata Paisagismo e o projeto de decoração das áreas condominiais pelos arquitetos Ana Perlla e José Jr, do Perlla Et. Jr.

Com três meses do seu pré-lançamento, o Torre La Vie é considerado um sucesso. Para saber mais, clique aqui.