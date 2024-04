Torre La Vie: Leal Moreira lança empreendimento que já é sucesso de vendas

Modernidade, sofisticação e luxo definem o novo empreendimento da Leal Moreira lançado nesta quinta-feira (11), o Torre La Vie. Com evento realizado na nova loja conceito, os presentes puderam ter a sensação de morar na nova Torre, por meio da imersão tecnológica na inovadora sala imersiva.

Presentes puderam conhecer o Torre La Vie de perto com os recursos tecnológicos da sala imersiva (Foto: Leonardo Lima)

Sendo este mais um inovador empreendimento da Construtora, o lançamento contou com a apresentação do Diretor Executivo Igor Moreira, que destacou o sucesso do Torre La Vie, que já possui 70% de suas unidades vendidas, e também com planejamento de início de suas obras antecipado.

Para Igor Moreira, o Torre La Vie representa o alto padrão dos empreendimentos lançados pela Construtora. "É um empreendimento completo, que oferece modernidade e sofisticação com infraestrutura completa, além de uma variedade de opções de lazer que os moradores esperam em um empreendimento de luxo como esse", afirmou.

O Diretor Executivo Igor Moreira destacou o ritmo avançado das obras da Construtora, trazendo um início antecipado para o Torre La Vie. (Foto: Leonardo Lima)

A noite foi marcada por muito jazz ao som do Iawa Jazz Trio, além de um buffet completo assinado pela chef Roberta Yamada, e drinks por Paula Amaral.

Com apartamentos de 188m² e coberturas de 378m², ambos com 4 suítes, o Torre La Vie desfruta de uma localização privilegiada no bairro de Nazaré, próximo de restaurantes, farmácias e outras facilidades. Uma das novidades são as Penthouses Maison La Vie, que oferecem vista panorâmica, pé-direito de 4,50m, luz natural, piscina privativa, adega e uma ampla área gourmet, proporcionando aos futuros moradores a sensação de viver em uma casa.

Fachada do Torre La Vie (imagem: Leal Moreira)

A Leal Moreira desenvolveu o conceito "Conexão La Vie" para este empreendimento, com foco em aspectos essenciais como saúde, pets e sustentabilidade, incluindo áreas como Connect Living, Kids, Pets & Play, Fitlife & Healthy, entre outros.

Além da assinatura do arquiteto Ricardo Wanderley, o Torre La Vie apresenta um projeto de paisagismo elaborado pela Namata Paisagismo, e áreas comuns projetadas pelos arquitetos Ana Perlla e José Jr, do escritório Perlla Et Jr DLX.

Saiba mais sobre o Torre La Vie clicando aqui.