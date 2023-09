Top list: Conheça os maiores jogadores de tênis da história

Que os esportes ajudam na socialização do indivíduo, todos sabem. Mas, eles também conseguem trazer outras diversas características e inspirações para o atleta, como no caso do tênis que é um esporte individual, mas traz o poder da concentração, dedicação, disciplina e autoconhecimento necessários para um atleta de destaque. Esse esporte, hoje um dos mais populares entre os individuais, atualmente possui um enorme engajamento para cada vez mais atrair espectadores e praticantes.

Assim sendo, seguindo a temporada de abertos de tênis espalhados pelo mundo, resolvemos fazer uma lista com os maiores jogadores da história do tênis mundial. E será que teremos algum representante tupiniquim nessa lista? Confira:

Lembrando que o conteúdo não se trata de um ranking, onde temos do pior para o melhor, mas sim uma lista com os maiores nomes desse esporte, até por conta de alguns deles jogarem em épocas distintas, contando ou não com os avanços tecnológicos.

1. André Agassi

Talvez o mais famoso da antiga geração de tenistas, chegando a possuir um jogo de vídeo game com o seu nome. Andre Agassi nasceu em 1970 em Las Vegas, Nevada, e reside na mesma cidade atualmente. Este jogador se tornou profissional em 1986 e se aposentou em 2006.

São 8 Títulos Grand Slam Singles de Agassi, 4 australianos, 1 francês, 2 US Open e 1 Wimbledon, e foi introduzido no Tennis Hall of Fame em 2011.

2. Pete Sampras

Pete Sampras nasceu em 1971, em Maryland, e reside na Califórnia. Ele se tornou jogador de tênis profissional em 1988, e se aposentou no ano 2002.

Pete venceu 14 títulos Grand Slam, sendo 2 australianos, 7 Wimbledon, e 5 US Open. Ele foi incluído no Tennis Hall of Fame em 2007, após permanecer no topo do ranking mundial durante 6 anos seguidos.

3. Rafael Nadal

Rafael nasceu em 1986, na Espanha, e reside atualmente no mesmo país. Ele se tornou jogador de tênis profissional em 2001. São 67 títulos conquistados em sua carreira. E 19 títulos Grand Slam Simples, sendo 1 australiano, 12 franceses, 3 US Open, e 2 Wimbledon. Rafael é considerado o maior jogador de tênis na quadra de saibro de todos os tempos.

4. Roger Federer

Federer se tornou jogador profissional de tênis em 1998 e chegou a incrível marca de 20 títulos Grand Slam conquistados (6 australianos, 1 francês, 5 US Open e mais 8 Wimbledon). O que lhe rendeu um Hall da fama e muitos o tratam como o melhor tenista de todos os tempos, junto com Nadal e Djokovic.

Nasceu em 1981, na Suíça, e reside atualmente nos Emirados Árabes Unidos.

5. Novak Djokovic

Nascido em 1987, em Belgrado, Iugoslávia, e reside atualmente em Monte Carlo, Mônaco. Djokovic se tornou jogador profissional em 2003.

São 78 títulos na carreira conquistados, sendo 24 Títulos Grand Slam Simples, 10 australianos, 7 Wimbledon, e 4 US Open e 3 Roland Garros. Atualmente, ele é o jogador número 1 no ranking mundial, posto recuperado em 2014.