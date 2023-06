'Terça do Genérico' oferece medicamentos com descontos imperdíveis na Reinafarma

A comercialização de medicamentos genéricos tem crescido significativamente ao longo dos últimos anos. Uma explicação para esse aumento é a busca dos consumidores por produtos que garantam mais economia para o bolso. Com os preços pelo menos 35% mais baratos do que os medicamentos de marca, os genéricos se tornam ainda mais atrativos nas farmácias. Na Reinafarma, a economia é ainda maior com a "Terça do Genérico".

Na farmácia genuinamente paraense, você encontra uma grande variedade de medicamentos genéricos com promoções incríveis, com descontos de até 90% nos medicamentos que você precisa para cuidar da sua saúde.

A Reinafarma conta com os menores preços do mercado todos os dias, mas na “Terça do Genérico” o que já é barato, fica ainda mais em conta. É uma ótima oportunidade para quem quer aliar saúde com economia.

Medicamento genérico funciona?

Apesar dos medicamentos genéricos estarem presentes no mercado há anos, muita gente ainda tem dúvida sobre a eficácia desse tipo de remédio. Mas é importante esclarecer que os medicamentos genéricos são tão confiáveis quanto os de referência. Afinal, ambos possuem a o mesmo princípio ativo, a mesma dose, mesma forma farmacêutica e também são administrados da mesma maneira.

Além disso, tanto os genéricos quanto os remédios de referência são submetidos a rigorosos testes de qualidade antes de terem sua comercialização autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O que torna os medicamentos genéricos mais baratos não tem relação com a eficácia do medicamento, e sim com os gastos que as indústrias dos medicamentos de referência têm, o que não acontece com os genéricos. Ao mesmo tempo, isso não é motivo para pensar que a qualidade desses remédios é inferior, já que os mesmos passam por testes de bioequivalência para comprovarem que possuem a mesma ação dos de referência.

Agora que você já sabe que os medicamentos genéricos são eficientes, é hora de aproveitar as promoções da Reinafarma, onde você encontra tudo o que precisa para deixar a sua saúde em dia e com o melhor preço. Aproveite para ir até a farmácia genuinamente paraense mais perto de você e garanta os seus genéricos com o melhor preço da cidade!