Tendências para cozinha em 2023: veja quais são as novidades da Eletromóveis

Além de ser um lugar voltado para o preparo de alimentos, a cozinha também é um espaço repleto de significado, já que é onde os integrantes da família reúnem-se para fazer as refeições diárias ou até mesmo curtir bons momentos com os amigos. Visto isso, é essencial manter a organização e praticidade desse ambiente com peças que são tendências no mercado. Todos esses itens podem ser encontrados na Eletromóveis com um excelente custo-benefício.

Os móveis modulados são uma ótima opção para quem tem cozinha com pouco espaço, mas deseja manter a organização, já que essas peças possuem medidas padronizadas.

Para Mário Lima, gerente da Eletromóveis, cozinhas pequenas são uma preferência entre as pessoas que não têm o costume de cozinhar todos os dias. Nesse caso, recomenda-se móveis compactos.

“Na Eletromóveis há ótimas opções de balcões e armários pequenos para você utilizar em seu cotidiano na cozinha”, destaca.

Confira, a seguir, os móveis que são tendências para a cozinha:

- Paneleiro: para que os alimentos sejam preparados de maneira mais rápida e organizada, é preciso deixar as panelas em um lugar estratégico, organizado e de fácil acesso, como um paneleiro. A Eletromóveis possui esse tipo de móvel com gavetas espaçosas e locais para guardar panelas grandes. Além disso, o produto tem um acabamento que combina com qualquer decoração;

Panelas são itens indispensáveis e precisam ser guardadas de maneira organizada em um paneleiro (Reprodução/Eletromóveis)

- Armários completos: são peças inovadoras, funcionais e, principalmente, duráveis. Além disso, esse móvel permite composições variadas na cozinha, conforme os gostos do moradores. Funcionalidade e elegância são as principais característica desse tipo de armário;

Armários são necessários para manter a organização da cozinha (Reprodução/Eletromóveis)

- Armários para cozinha ilha: neste tipo de cozinha, os móveis ficam isolados no meio do espaço como se fossem uma ilha, permitindo que as pessoas circulem livremente por todos os lados da bancada. Outra característica dessas peças é que elas dão deixam o espaço mais charmoso e acolhedor.

É válido ressaltar que antes de comprar os armários, é necessário verificar todas as medidas do ambiente para que o móvel fique de acordo com o espaço. Outra dica importante é instalar prateleiras e nichos em paredes com espaços livres, assim a cozinha fica com mais compartimentos para guardar os utensílios que são usados diariamente.

Além de oferecer compras 100% seguras nas lojas físicas, a Eletromóveis também vende produtos no site. Desta maneira, é possível montar toda a cozinha com armários completos, modernos e inovadores.