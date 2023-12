Tecnologia anticolisão aumenta segurança de trabalhadores e operações minerais em Carajás

No cotidiano, a direção requer muito cuidado devido à interação do motorista com outros veículos e pedestres, além da exigência do respeito às regras de trânsito. Na dinâmica de atividades produtivas, a atenção com esses e outros elementos também é constante já que os riscos são ainda maiores em locais onde há equipamentos de grande porte e circulam constantemente veículos leves e pesados.

Na mineração, por exemplo, um dos desafios é com o campo de visão reduzido dos caminhões utilizados para a lavra e transporte de minérios. Durante as operações, colisões e outros tipos de acidentes podem ocorrer trazendo riscos materiais, pessoais e à vida, por isso o investimento em prevenção é parte fundamental desse tipo de atividade.

Em Carajás, onde está localizada a maior mina de ferro do mundo, um Programa de Prevenção de Colisão vem sendo implantando desde 2017 aumentando a segurança de todo o processo produtivo. Um dos destaques da iniciativa é o sistema de alerta de proximidade que já abrange toda a frota de mais de 800 equipamentos e veículos.

O sistema conta com ferramentas para comunicação via wifi e redes GSM e Ethernet, processamento de dados, câmeras, entre outros. A tecnologia empregada permite que, caso as distancias seguras sejam ultrapassadas, os condutores sejam alertados com recursos sonoros e visuais a tempo de evitar qualquer acidente.

100% da frota de equipamentos e veiculos utilizada em Carajás conta com os recursos do sistema anticolisão (Divulgação Vale)

“Esse tipo de sistema além de auxiliar o condutor durante sua operação munindo o mesmo com informações em tempo real sobre a localização, direção e velocidade de todos os veículos ao seu redor, também gera dados que traz informações de situações que mesmo não ocorrendo acidente houve o risco de tal, como por exemplo equipamentos mais próximos que o permitido, velocidade acima do limite, locais com maior incidência de eventos equipamentos e operadores que mais geram esse tipo de situação”, explica Alisson Lima, supervisor de Controle Operacional e Infraestrutura da Vale.

Os resultados do programa são observados em números que demonstram a eficiência do sistema e o aumento da segurança na mina. Em julho de 2021, por exemplo, a taxa média de eventos por veiculo era de 29,7. Um ano depois, houve uma queda de ocorrências de 86%, com média de 4,5 eventos por mês. Os dados mostram que atualmente são cerca de 0,15 eventos por dia, bem próximo da meta que é chegar a zero.

“Desde a implantação do Programa de Prevenção de Colisão os ganhos em segurança operacional evoluíram significativamente, estamos há um grande período sem eventos de colisão, distância de seguimento sendo respeitada por operadores e motoristas, controle de limite de velocidade por local dentre outros ganhos”, reforça o supervisor.

Equipe técnica monitora o programa e elabora ações de orientação para os colaboradores (Divulgação Vale)

Em apoio ao sistema anticolisão, a empresa implantou um programa de gerenciamento de risco, em que uma equipe técnica especializada realiza o monitoramento e elabora relatórios que servem para a orientação dos operadores e motoristas e para a difusão de práticas de direção defensiva. Para Alisson Lima, os ganhos nesse aspecto são os mais significativos.

“O resultado de todo esse trabalho vem sendo observado no dia a dia, com a redução de eventos indesejados e principalmente, com a mudança de cultura de nossos operadores e condutores, abraçando a tecnologia como parceira que vem para melhorar em todos os sentidos o dia a dia operacional e não como substituição da mão de obra tradicional, e o monitoramento como suporte para termos operações cada vez mais segura”, frisa Alisson.