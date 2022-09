Tarifa do transporte público: saiba como é calculada

R$ 4 é o valor atual de uma passagem de ônibus em Belém e região metropolitana,mas você sabe como este custo é calculado? Para se chegar ao valor final da tarifa pública, outro termo utilizado para se referir ao valor repassado para o usuário, algumas etapas são percorridas.

O cálculo da tarifa pública é feito a partir de um valor obtido por meio da divisão do custo médio por quilômetro (R$/km) e do IPK (pass/km). É realizado pela planilha da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT) e alguns insumos influenciam no valor da quilometragem, como pneus, combustíveis e custos trabalhistas

Após um período com o mesmo valor e as variações e aumentos de fatores que interferem de forma direta no transporte é necessário o reajuste o do valor da passagem. Isto ocorre para manter o equilíbrio financeiro das empresas e o cumprimento dos custos de serviço permitindo a realização de manutenções, despesas trabalhistas, combustíveis e renovação da frota de ônibus.

Em Belém, a tarifa técnica, responsável por custear todas as necessidades da operação de transporte, é calculada pela planilha do GEIPOT e o cálculo mais recente realizado pela Superintendência Executiva Mobilidade Urbana de Belém (Semob) apontou R$ 5,01 para a tarifa pública. Este valor também foi aprovado pelo Conselho de Transporte, porém a tarifa pública finalizou no valor de R$ 4.

Segundo o setor de transportes, a redução de R$ 1 na tarifa técnica calculada pela Semob gera um prejuízo mensal acima de R$ 18 milhões que se acumula há cerca de quatro meses, o que justifica imprevistos na prestação do serviço. Ainda de acordo com o setor, o valor indicado para acompanhar a inflação e reajustes de fatores relacionados é o de R$ 5,01 calculado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana após os estudos feitos e aprovado pelo Conselho de Transportes.

Os subsídios para o transporte público e as desonerações são soluções para a melhoria do serviço ofertado à população e para o equilíbrio financeiro das empresas do setor.