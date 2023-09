Tábua de Frios: Preço Baixo traz dicas para montar a entrada perfeita

Seja para um jantar a dois, um happy hour ou uma noite de vinhos com amigos e a família, a tábua de frios, sem dúvidas, é uma boa pedida, já que agrada gregos e troianos. Por ser prática, ela agrada aos mais variados paladares. Mas, apesar da facilidade que ela traz para o dia a dia, montar uma tábua de frios nem sempre é tão simples quanto parece. O Supermercado Preço Baixo traz dicas e ideais para montar uma tábua de frios perfeita.

O primeiro passo é montar uma tábua com as comidinhas que mais combinarem com o paladar de quem vai experimentá-la. A escolha dos ingredientes é fundamental para tornar a experiência gastronômica ainda melhor. Uma dica é apostar em comidinhas coloridas, o que torna a tábua ainda mais atrativa.

O que colocar em uma tábua de frios?

Escolher os produtos que serão servidos na tábua pode ser um verdadeiro desafio para quem não tem experiência com esse tipo de quitute. Pensando nisso, destacamos alguns itens considerados essenciais para deixar a sua tábua de frios incrível.

- Embutidos: entre os ingredientes que não podem faltar na hora de servir a tábua estão presunto, peito de peru, lombo, mortadela, salame, salsicha e linguiça;

- Acompanhamentos: ter um bom acompanhamento na hora de degustar os itens da tábua é fundamental para tornar a experiência ainda melhor. Entre os mais pedidos estão pães, torradas, bolachas, palmito, patês e azeitonas;

- Queijos: se tem algo que faz toda a diferença em uma boa tábua de frios estão os variados tipos de queijos. Os mais comuns são muçarela, provolone, parmesão e cheddar.

Como harmonizar com vinhos e espumantes

Uma boa dica é escolher vinhos que apresentem alto nível de acidez, podendo ser tinto ou branco (Freepik.com)

A tábua de frios, geralmente, é composta por diversos ingredientes que apresentam alto teor de gordura. Por isso, a dica é escolher vinhos que apresentem alto nível de acidez, podendo ser tinto ou branco. Se a escolha for um vinho tinto, a orientação é evitar aqueles que contém muitos taninos. Uma sugestão é apostar em vinhos feitos com Pinot Noir, Garnacha ou Mencía. Vinhos frutados também são uma excelente escolha, como aqueles feitos com a uva Merlot.

Para quem quer inovar com os espumantes, é importante saber que eles são ideais para harmonizar com aperitivos mais leves e delicados. E como possuem um bom nível de acidez, conseguem contrabalancear a gordura, o que pode combinar com algumas iguarias mais fortes.

