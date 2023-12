Sustentabilidade é inspiração para decoração natalina do Parque Shopping Belém

O Natal é aquela época do ano em que os sentimentos positivos e boas intenções estão mais presentes. Pensando nisso, o Parque Shopping propõe uma reflexão sobre sustentabilidade e meio ambiente através da sua decoração natalina, que traz o tema de forma lúdica e interativa.

Dividindo protagonismo com as tradicionais luzes e bolas, a decoração traz animais animatrônicos, marinhos e silvestres, para lembrar a necessidade de preservação e cuidado com a fauna, uma fonte de água e até um Papai Noel que cultiva sua horta orgânica e faz a separação correta de resíduos.

Ao longo do ano, o compromisso com a preservação do meio ambiente faz parte da essência do Parque Shopping e se manifesta através de diversas ações sustentáveis que complementam e impulsionam as iniciativas de sustentabilidade ambiental e social, criando condições ideais para consolidar e multiplicar a conscientização que gera resultados sólidos e sustentáveis a longo prazo.

Parceria

Em parceria com a Equatorial Energia, por meio do programa E+ Reciclagem, os resíduos recicláveis do shopping são convertidos em descontos aplicados na fatura de energia da sede do Movimento Emaús. A economia gerada possibilita que a instituição concentre mais recursos em projetos destinados a crianças e adolescentes, além de desempenhar um papel significativo na diminuição dos impactos ambientais, representando uma valiosa contribuição para a sustentabilidade.

O empreendimento também promove práticas sustentáveis entre seus colaboradores por meio do programa "Parque Recicla". Os funcionários podem descartar seus resíduos adequadamente, sendo reconhecidos mensalmente com base em sua contribuição. A E+ Reciclagem avalia e recompensa a participação, gerando bônus para descontos na fatura de energia dos colaboradores mais engajados. O programa incentiva o cuidado com o meio ambiente e recompensa o comprometimento sustentável.

A “Jornada EGS” é uma outra iniciativa sustentável adotada pelo Parque Shopping que inclui a separação e destinação adequada de resíduos. Os recicláveis são reaproveitados, enquanto os não recicláveis passam pelo processo de blendagem, gerando blends de alto poder calorífero que substituem combustíveis em fornos de cimentos, reduzindo custos e garantindo destinação ambientalmente correta.

O Parque não apenas segue a prática de aterro zero, dando destinação correta aos resíduos gerados – reciclagem, compostagem (para os resíduos orgânicos) e blendagem (para os não recicláveis) – como também realiza ações que trazem melhorias para a comunidade neste processo.

Além disso, o shopping facilita o processo para os clientes, mantendo dois pontos de coleta seletiva, o Eco Ponto, atendendo moradores dos condomínios vizinhos, e o Drive Sustentável, localizado no estacionamento G1, que permite o descarte correto sem sair do carro.

“Adotar práticas sustentáveis não apenas honra o espírito do Natal, mas também reflete o compromisso com um futuro mais consciente e equilibrado para as próximas gerações. Que cada luzinha, enfeite e presente ecoe não apenas a alegria do Natal, mas também a responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta”, explica a gerente de marketing do Parque Shopping Belém, Isa Lucena.