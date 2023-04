Supermercado Preço Baixo reinaugura loja no Icuí

Nesta sexta-feira, 28, o supermercado Preço Baixo reinaugura a unidade localizada no bairro do Icuí, em Ananindeua. Para celebrar esta nova fase, a loja estará em oferta em todos os setores até o dia 30 deste mês.

A unidade Icuí passou por reforma para oferecer mais conforto e praticidade para os clientes. Antonio Soares Filho, gerente do espaço, explica que a loja passou por uma ampliação no setor de frios e hortifrúti, melhorias no sistema de refrigeração, ampliação no estacionamento, além da modernização do sistema de checkout.

A loja conta com um novo e atualizado setor para frios (Divulgação / Preço Baixo)

O espaço também conta com serviços de banco 24 horas e farmácia do Preço Baixo para que o cliente realize suas compras e outras atividades no mesmo lugar com tranquilidade.

A programação de reinauguração terá musica ao vivo e descontos durante o período de 28 a 30 de abril.

Alguns setores foram reformados e ampliados (Divulgação / Preço Baixo)

A loja do Preço Baixo está localizada na Rua Santa Fé, 35, próximo à feira do bairro.