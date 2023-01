Supermercado Preço Baixo celebra 407 anos de Belém

No dia 12 de janeiro, Belém comemora 407 anos de história com mudanças e transformações ao longo do tempo destacando o crescimento econômico com o surgimento de indústrias e comércios.

A rede de atacarejo Preço Baixo inaugurou sua primeira loja na cidade das mangueiras em 2008 e desde então vem contribuindo para a movimentação do comércio e da economia regional. O grupo segue ampliando sua presença em Belém com a criação de novas unidades levando qualidade e preços acessíveis à população.

A loja do Una foi a primeira na capital paraense, inaugurada em outubro de 2008, e mudou a configuração comercial do bairro, como explica Diogo Freitas, gerente da unidade. Ele relembra os primeiros meses de funcionamento, quando a área ainda era deserta e a chegada do Preço Baixo movimentou o bairro.

Ele explica que aos poucos pequenos comércios e vendas indiretas foram aparecendo como ponto de açaí e venda de refeições.

A unidade Senador Lemos, em funcionamento desde 2020, é a mais recente do grupo e ajudou a construir uma rede de comércio local, além de gerar emprego e renda. Vicente Costa, gerente da loja, detalha que, atualmente, o estabelecimento conta 307 colaboradores ativos.

Para o gerente, a criação da loja desenvolveu o comércio do bairro e favoreceu o aparecimento de outros estabelecimentos, como restaurantes e lanchonetes dando um destaque maior para a área. “Contribui gerando emprego e renda. Contribui com a comercialização de produtos de primeira necessidade, sempre com grande variedade de mercadorias com preço justo e de qualidade, a fim de atender as demandas dos nossos clientes”.

As lojas do Preço Baixo funcionam de segunda a sábado, das 7h30 às 21h. Aos domingos, das 7h30 às 13h.